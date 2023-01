Joven enfurece cuando su novio le pide pagar la mitad de la cuenta

Una pareja en su primera cita tuvieron una discusión, según videos que circulan en las redes sociales. Un chico pretendía entablar una relación amorosa, por lo que fueron a comer a un restaurante mexicano, pero la sorpresa del momento fue cuando pidieron la cuenta.

En el clip en el cual se puede ver a la pareja llegando a un establecimiento y la en la mesa hacen los pedidos. La novia pidió varios platos, que de acuerdo a la factura que llega al final son costosos e incluso él le cuestiona el precio. “Ese platillo está un poco caro, ¿no? O sea se ve bueno”.

La inesperada reacción de la pareja fue al recibir la factura, el total resultó ser de 3,944 pesos mexicanos; es decir, 206 dólares. En ese momento el joven comenzó a decirle a su novia que ambos debían pagar la mitad con la propina incluida, ya que era mucho dinero.

El video que dura dos minutos, la chica cuenta que en la primera cita, su novio le pidió pagar la mitad de la cuenta del restaurante en el que cenaron, asimismo, puso el 20% de propina, además aportó para la gasolina que usó para ir a buscarla a su casa.

“No es posible, es la primera vez que me invitas a salir y me estás cobrando más de la mitad de la cuenta, más aparte el servicio. Eso no se hace. Déjalo así ahorita yo lo voy a pagar y me voy en Uber, no necesito que me lleves a mi casa”, respondió molesta la joven.

El joven le indicó a la mesera que pagaría su parte con tarjeta de crédito, siendo 1,972 pesos por persona. “Mira te puedes cobrar 1972 de aquí”, mientras que la chica le pide por favor que se haga cargo de la otra mitad para completar la cuenta. “O sea cómo, te tendría que poner 2.000 pesos”.

Ella se levantó enojada de la mesa, sin embargo, el joven quien es un tiktoker le aclaró que se trataba de una broma. el video se volvió viral y alcanzó más de 10 millones de vistas.