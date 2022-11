Video: “Sopa de caracol” sonó en el concierto de Bad Bunny

Los hondureños no pudieron ocultar su emoción al escuchar la canción previo a que el Conejo Malo interpretara uno de sus éxitos.

El ganador del premio MTV al artista del año se mostró muy agradecido con sus fanáticos hondureños, quienes le han apoyado desde sus inicios en 2017, y que corearon con pasión cada una de sus interpretaciones.

“Esta noche es de ustedes, yo quiero que se la disfruten. Sin ustedes no existiera este concierto... me disculpan, este no es un concierto, esta es una party”, dijo.