Trump se une a las figuras políticas que respaldan la película “Sonido de Libertad”

“Lo que es casi tan interesante como la película en sí es la reacción que parece provocar en los principales medios de comunicación que parecen decididos a derribarla a cualquier precio ”, dijo el guionista británico de suspenso Will Jordan en una crítica positiva en “The Critical Drinker”, su canal de YouTube con 1,8 millones de suscriptores.

En medios de renombre, como Variety, The New York Times y The Guardian, las reseñas fueron mayormente negativas y en ellas se calificó la cinta de “afín a QAnon” o simplemente de aburrida.

“Saber que miles de adultos asimilarán ‘Sonido de Libertad’, este sueño febril de los justicieros, y saldrán pensando que están mejor informados sobre una crisis de la civilización oculta... bueno, es profundamente deprimente”, consideró la revista Rolling Stone.

Pero Jordan ve hipocresía en esas críticas, al contrastar las objeciones con el apoyo que los liberales dieron a “Guapis” (Cuties, en inglés), un drama de Netflix de 2020 acusado de hipersexualizar a niñas pequeñas.

“Es una película que nos recuerda que aunque hay mucha gente mala en este mundo haciendo las peores cosas imaginables, también hay hombres buenos que luchan para llevarlos ante la justicia”, señaló.

“Y tal vez eso es algo que todos podríamos hacer con recordar”, subrayó.