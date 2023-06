Trump fue arrestado pero liberado en minutos

No se llegó a realizar la lectura completa de los 37 cargos que le imputó un Gran Jurado por el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago, su mansión en el sur de Florida, después de haber dejado la Casa Blanca, porque sus abogados dijeron que no era necesario, dado que ya los conocían.

Waltine Nauta, un asistente de Trump, quien también está acusado en el mismo caso, no fue procesado hoy porque no tenía abogado que podía representarlo en esta corte y se programó una nueva audiencia para el 27 de junio ante el juez Edwin Torres.

”Ciertamente nos declaramos no culpables”, señaló en la sala Todd Blanche, abogado de Trump durante la audiencia.La Fiscalía señaló que no era necesario que Trump entregara su pasaporte pues no consideran que haya riesgo de fuga, lo que significa que es libre de viajar incluso al extranjero, pero sí pidió al juez que tome medidas para que el exoresidente no pueda influir en los posibles testigos.

Goodman, que no es el juez principal de la causa y actuó hoy como magistrado de turno, pidió a la Fiscalía que elabore una lista para que la jueza Aileen Cannon, a cargo de la causa, tome una decisión al respecto.