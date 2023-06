El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue puesto bajo custodia por las autoridades judiciales de Miami, Florida.

La acción fue realizada por las autoridades judiciales de Miami, Florida, luego de que Trump compareciera por la investigación que le realiza el FBI (Buró Federal de Investigaciones) tras ser señalado de apropiarse de documentos clasificados y llevarlos a su hogar, cuya información pone en riesgo la seguridad nacional del país.

Como parte del proceso, a Trump se le tomarán las huellas dactilares. Luego lo llevarán a una sala del tribunal para que comparezca ante el juez.

Se espera que se recopile un hisopo de ADN del expresidente estadounidense, que se colocaría en una base de datos federal.

Un funcionario familiarizado con la situación dijo que a Trump no se le tomará la foto policial y en su lugar se usará su retrato oficial. No se espera que Trump esté esposado, ya que no está bajo arresto.

Agentes del Servicio Secreto acompañarán a Trump durante todo el proceso.

La aparición histórica marca la primera vez que un expresidente es acusado de cargos penales federales.

Una cosa es cierta: Donald Trump es una vergüenza para nuestro país.