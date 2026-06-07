Trump afirma que está en sintonía con Netanyahu pese a las discrepancias

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que él y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, están en sintonía al cumplirse cien días del inicio de la guerra contra Irán, a pesar de mantener algunas discrepancias sobre la ofensiva militar de Israel en el Líbano. Trump afirmó en una entrevista emitida este domingo en la cadena NBC que se lleva "muy bien" con Netanyahu.

"Hemos sido grandes camaradas. Hicimos un trabajo muy, muy importante con cierto país que no fue más que un problema durante 47 años. Discrepo con él en un par de cosas", señaló el mandatario estadounidense. Al ser cuestionado sobre si sus diferencias radican en los continuos bombardeos de Israel sobre territorio libanés, Trump precisó que le gustaría ver un "ataque más quirúrgico contra Hizbulá".