Senadores mexicanos se enfrentan a golpes en cierre de sesión

México

Los senadores mexicanos Gerardo Fernández Noroña, oficialista, y Alejandro Moreno, opositor, se enfrentaron a golpes la noche del miércoles al término de una sesión de la comisión Permanente del Congreso, tras una disputa por el uso de la palabra durante la sesión.

La discusión ocurrió luego de que Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado e integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), negó que la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) tomara la palabra durante la jornada legislativa.

En respuesta, al término de la sesión y mientras los senadores entonaban el himno nacional, 'Alito' Moreno, líder del PRI, confrontó a Noroña, lo que produjo un altercado que terminó en los golpes.

Según la transmisión en vivo del Canal del Congreso, Moreno reclamó a Noroña que no haya dejado hablar a los senadores de su partido, cuando el presidente del Senado empujó al senador opositor.

Entonces se desataron una serie de empujones, jaloneos y manotazos entre ellos y otros presentes en la última sesión de la comisión Permanente, previa al segundo receso del año.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Posteriormente, Noroña acusó en redes sociales a los legisladores del PRI de agredirlo físicamente durante la reunión parlamentaria.

"Como buenos ahorros que son los legisladores del PRI subieron a agredirme físicamente. Montoneros. Dirán que eso es libertad de expresión", publicó Noroña en un breve mensaje en X.