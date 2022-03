Putin está decidido a llevar su plan maestro hasta el final en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, está decidido a llevar a cabo su plan hasta el final en Ucrania, mientras el mando militar ruso aseguró hoy que su ofensiva en el vecino país se desarrolla tal y como estaba previsto con ataques en distintos frentes.

En una conversación telefónica con su gran aliado, el líder bielorruso, Alexandr Lukashenko, Putin aseguró este viernes que las tareas de la campaña militar que lanzó el pasado 28 de febrero “se cumplen y se cumplirán totalmente”, según el comunicado emitido por el Kremlin.

Los objetivos declarados por Putin son conseguir el reconocimiento de Crimea como territorio ruso, la neutralidad, la desmilitarización y la “desnazificación” de Ucrania, aunque no ha desvelado su plan tras una eventual victoria militar, limitándose a señalar que no habrá ocupación.

RECMENDACIÓN DE NO AGRAVAR LA SITUACIÓN

En todo caso, el mandatario ruso aseguró hoy que “no tiene malas intenciones” para con los Estados limítrofes, en un mensaje supuestamente tranquilizador, en el que, no obstante, les recomendó “no agravar la situación, no imponer restricciones”.

”Por muy difícil y complejo que sea, continuaremos desarrollándonos sin falta, fortaleceremos la infraestructura de transporte y logística en todo el país”, añadió.

Las palabras del jefe del Kremlin son un reconocimiento del impacto que está teniendo la tormenta de sanciones económicas que esta cayendo sobre Rusia.