El príncipe William asiste a un funeral privado en medio de la polémica por la foto

El rey Carlos III, primo segundo de Lady Gabriella, no acudió al funeral privado, ya que no está asistiendo a eventos públicos mientras se somete a un tratamiento para un cáncer que padece y cuyo tipo no se ha hecho público.

Tampoco estuvo entre los asistentes la reina Camila, que organizaba una recepción en el palacio de Buckingham.

Tras el funeral se llevó a cabo una recepción en el palacio de St James y un servicio privado para incinerar el cuerpo. EFE