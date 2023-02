Primera caravana migrante del año parte con 1,000 personas del sur de México

“Eso no me ha quitado el sueño, por lo que estamos haciendo el esfuerzo de seguir adelante” , expresó a EFE.

“Soy docente de Literatura en Venezuela, ganaba 7 dólares mensuales que me alcanzaban para comprar 7 kilos de arroz al mes, de ahí a tratar de sobrevivir, pero eso me obligó a salir con unos 1.500 dólares que obtuve para emprender esta travesía”, contó a EFE.

“Me duele, no aguanto el dolor, solo por no parar, tengo miedo que me regresen, por lo que hemos salido unidos en este grupo de personas para alcanzar el sueño”, añadió.

Los migrantes partieron aunque están por cumplirse dos meses de las nuevas restricciones migratorias de Estados Unidos, que anunció la acogida mensual de 30.000 cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos mediante una solicitud especial, pero advirtió de la deportación inmediata a México del resto que llegue por tierra.

La región vive un flujo migratorio récord, con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022. EFE