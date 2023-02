Insólito: Cerdito nace con dos hocicos

Los nacimientos de cerdos deformes son poco comunes, pero ocurren de vez en cuando en diferentes partes del mundo.

El nacimiento de un cerdo de dos hocicos sorprendió a un criador de la localidad de Ucacha, en el centro-sur de la provincia de Córdoba, quien dio la noticia el extraño aspecto del animal.

“Esta es la primera vez que veo un lechón así. He tenido cerdos durante muchos años y nunca me había pasado antes. He visto algo así en terneros, pero nunca en cerdos. Por eso me pareció bastante raro”, expresó Ramón Aguilar, un agricultor.

Aguilar, que cría cerdos en su finca en el sur de Ucacha, cerca de la ruta provincial 11, quedó asombrado con el cerdo y no dudó en tomarle una foto. El diminuto animal pesaba solo 350 gramos, dijo.

Además, El agricultor comentó: “Está bien, respira bien. Está vivo y lo único que vi es que no tiene buena estabilidad.”.