“Si me deportan cien veces, vuelvo otra vez”: relato de migrante hondureño en México

Isaac López, migrante de Honduras, señaló que sigue firme en su intención de ir a Estados Unidos, y “si 100 veces los deportan volverán otra vez”, porque en su país la situación es crítica por la delincuencia y el desempleo.

“Tanto Guatemala, Venezuela, El Salvador, Nicaragua, Centroamérica está difícil. (Tapachula) sería una opción porque México ha abierto las puertas, si no podemos llegar al otro lado, sería una opción trabajando, eso tendríamos que ver con otros compañeros, porque en el caso de los que salimos de Honduras vamos con la mentalidad de llegar a los Estados Unidos”, expuso.

Esmeralda Castañeda, de El Salvador, narró a EFE que ha estado varios días en Tapachula buscando trabajo, pero no ha encontrado, por lo que busca irse a otra ciudad de México para trabajar y después trasladarse a los Estados Unidos.

“Yo tengo varios días de estar aquí, he preguntado de empleo, pero no he hallado, no nos podemos quedar aquí, nada que ver de eso, a mí nada, nada de eso, no me quedo porque quiero seguir hasta allá a Estados Unidos”, manifestó.

El migrante venezolano Miguel Parra pidió a la presidenta mexicana que ayude a los migrantes porque nadie se quiere quedar.

“Es triste lo que se está viviendo aquí (Tapachula), es un sacrificio llegar a la frontera porque el Gobierno de México no nos está apoyando como migrantes, por lo que tenemos que cruzar a pie donde tenemos el riesgo de ser secuestrados”, lamentó. EFE