Latinoamérica reacciona con cautela ante la quiebra de bancos en EEUU

Y ello porque, según Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis Económico en grupo financiero Monex, “el peso mexicano es la moneda que está más expuesta a una c risis económica propiciada por el sector financiero en EEUU”.

“La depreciación del peso se debe a un incremento de la aversión al riesgo en los mercados financieros globales a raíz de la caída de SVB Financial Group en Estados Unidos, lo que ha generado especulación sobre una posible crisis en el sistema financiero ”, señaló Siller.

A pesar de ello, “habrá entidades que, ante el colapso de un banco , no reciban en tiempo y forma los pagos esperados. Esto implicaría un efecto dominó” , explicó.

Por su parte, en México expertos consultados por EFE aseguraron que la quiebra de las dos entidades no generará un “efecto contagio” al sistema bancario local, aunque sí ha afectado al “súper peso” mexicano.

“Aparentemente no va a generar una crisis sistémica, no vi a nadie tratar este episodio como Lehman Brothers”, que colapsó en 2008 y generó una crisis financiera internacional , “pero es grave lo que ha ocurrido”, admitió el ministro de Hacienda, Fernando Haddad.

En Brasil, el Gobierno consideró que la quiebra del SVB es “grave”, pero hasta el momento no ve riesgo de que se traduzca en una crisis global del sistema.

Pero “para que el impacto se sienta en Argentina va a tener que ser una crisis financiera que al menos por el momento no se ve. La situación está controlada, lo que no quiere decir que no pueda cambiar rápidamente”, aseguró a EFE el jefe de equity sales & trading de Adcap Grupo Financiero, Santiago Ruiz Guiñazú.

COLOMBIA SIENTE EL COLETAZO

La reacción colombiana llevó a que las acciones de algunas de las principales entidades financieras tuvieron las mayores caídas durante la jornada en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), cuyo índice de capitalización (Colcap) bajó un 2,8 %, hasta 1.154,07 unidades.