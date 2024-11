Ladrones irrumpen en el Castillo de Windsor, residencia de William y Kate

Dos ladrones enmascarados entraron en la finca del Castillo de Windsor, propiedad de la realeza británica , donde consiguieron sustraer dos vehículos agrícolas de una cochera mientras el príncipe heredero William y el resto de su familia dormían, publica este lunes el tabloide The Sun.

Una fuente no identificada reveló a The Sun que los ladrones llevaban un tiempo observando la actividad en torno al castillo antes de consumar su delito, que tuvo lugar el mes pasado en un domingo no determinado.

William se encontraba junto a su mujer, Kate, y sus tres hijos menores (de 11, 9 y 6 años) en su residencia de Adelaide Cottage, dentro de la finca, en la que viven desde 2022, si bien los reyes Carlos y Camila no estaban en el lugar.

La entrada por la que irrumpieron los ladrones es la más cercana a Adelaide Cottage y se ubica en la granja Shaw, dentro del perímetro de seguridad de la finca.