Jennifer Aniston arremete contra el vicepresidente de Trump por comentarios sobre “solteronas”

En una entrevista con Allure en 2023, la actriz reveló que los comentarios le dolieron y que su realidad es que estuvo sometida a tratamiento de fecundidad para cumplir su deseo de ser madre, que no logró.

Aniston , que estuvo casada con Brad Pitt entre el 2015-2017 y que no tiene hijos , ha estado bajo la lupa constante de los medios con rumores de embarazo y cuando terminó su matrimonio con Pitt se especuló que se debió a que no quería tener hijos.

“Rezo para que su hija tenga la suerte de tener sus propios hijos algún día. Espero que no necesite recurrir a la fecundación in vitro como segunda opción porque estás tratando de quitarle eso también”, indicó la actriz.

Goldberg se dirigió a Vance durante el programa The View para indicarle que “hay personas que han optado por no tener hijos por el motivo que sea. Hay personas que quieren tener hijos y no pueden. ¿Cómo se atreve?”, afirmó.

La actriz finalizó sus comentarios al político pidiéndole mirar hacia atrás en la historia para ver qué figuras políticas tampoco tuvieron hijos, pero aun así tuvieron un impacto duradero en la política estadounidense, según la revista Entertainment.

La exsecretaria de Estado Clinton usó un tono sarcástico en su cuenta de X para criticar a Vance por sus comentarios: “qué tipo tan normal y cercano que ciertamente no odia que las mujeres tengan libertades”. EFE