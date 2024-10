Insulto de comediante contra Puerto Rico supone un revés para republicanos en estados clave

La campaña salió al paso para desmarcarse este lunes de las palabras de Hinchcliffe y señaló que estas no representan a Trump, pero el daño parece estar hecho y el insulto puede hacer que los votos de cientos de miles de puertorriqueños en los siete estados clave se decanten por la vicepresidenta y candidata demócrata, Kamala Harris, que este domingo presentó un plan para ayudar a la isla.

Miguel Tinker Salas, analista político y profesor retirado de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Pomona, indicó que los insultos del comediante evidencian la retórica racista que siempre ha caracterizado a Trump y quienes le rodean.

“Estos mensajes se han venido repitiendo una y otra vez durante la campaña, cuando se dice que los inmigrantes envenenan la raza. Eso es un ejemplo de esta retórica, no se pueden esconder de que fue “un chiste”, dijo Tinker Salas.

Hinojosa y Tinker Salas advirtieron que el mayor daño para Trump podría registrarse en el estado de Pensilvania, donde hay una comunidad puertorriqueña muy activa.

Más de 470.000 puertorriqueño viven en Pensilvania, 132.000 en Carolina del Norte y otros 124.000 en Georgia. Además, decenas de miles más residen en Arizona, Wisconsin, Nevada y Michigan, según datos de la oficina del censo.

La mayoría de las críticas se centran en Trump por no censurar las palabras del comediante inmediatamente. El gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, dijo hoy que el republicano no dio ese paso porque “ha hecho carrera atacando a otros, acercándose a la línea, tratando de ser simplemente provocador a expensas de otras personas”.

Para Hinojosa se trata de un golpe definitivo que puede marcar la campaña a menos de una semana de las elecciones, y subraya que va a ser muy difícil borrar el impacto mediático, especialmente por el apoyo de artistas como Bad Bunny, Jennifer López, Ricky Martin, Luis Fonsi o René Pérez (Residente) a Harris.

Las organizaciones latinas de costa a costa también alzaron sus voces exigiendo de la campaña una disculpa y recordando que en su anterior mandato Trump ya había enfilado contra los puertorriqueños y los latinos de raíces mexicanas.

El insulto también le podría pasar factura a Trump en estados que supuestamente ya tiene ganados y a candidatos que lo apoyan. La Mesa Boricua de Florida dijo en un comunicado que el candidato “no debe olvidar” que en Florida alrededor de 800.000 puertorriqueños tienen la capacidad de ejercer su derecho al voto.