La incertidumbre reina entre miles de migrantes que esperan entrar a EEUU

Ella misma, al lanzarse, terminó con un corte en la cabeza. “Un señor en Torreón (...) me llevó a la Cruz Roja. Me vio sangrando horrible y me ayudó. Y eso, te lo juro, es algo que me hizo arrepentirme de haber venido”, relata.

La incertidumbre también es palpable en Ciudad Juárez, otra ciudad mexicana limítrofe donde se concentran miles de migrantes de varias nacionalidades.

“Entramos de aquel lado y nos dijeron que nos iban a deportar, y todo el esfuerzo que habíamos hecho para llegar con los niños acá iba a ser en vano porque nos iban a deportar”, dice Yorgelis Cordero, venezolana de 20 años.

“Aquí ya me entregué y no me recibieron, nomás me regresaron por el mismo puente, yo lo que vengo pidiendo es que me dejen cruzar ahora esta vez con mi familia”, dice Petrona Elizabeth de Rivera, salvadoreña de 59 años.

Los migrantes también luchan contra la desinformación. Hace una semana, a sus celulares llegó la versión de que las autoridades abrirían la frontera por un par de horas, lo que provocó que dejaran los refugios donde esperaban, siendo ocupados rápidamente por otras personas.

“Nos quedamos sin (lugar para) dormir”, comenta Almao, venezolano de 23 años.

Desde que el Título 42 se implementó en marzo de 2020 y hasta finales de septiembre pasado, se ha negado la posibilidad de pedir asilo 2,3 millones de veces a migrantes de América Latina y el Caribe en la frontera sur de Estados Unidos, según datos oficiales de ese país.

- Situación desesperante -

Unos 600 migrantes duermen en las calles de Matamoros en pequeñas tiendas de campaña o tapados con plásticos.

Ante la falta de albergues, las autoridades locales adaptaron un centro recreativo para 200 personas, que actualmente es ocupado por 700, dice Alejandro Cerezo, alcalde de Matamoros.

Otros migrantes tomaron casas abandonadas. “Es una situación que nos está desesperando, principalmente a los vecinos”, añade Cerezo.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, se limitó a decir el viernes pasado, durante una visita a Washington, que el gobierno se está preparando para el fin del Título 42.