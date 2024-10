Hondureños afectados por Milton: “Estuvimos sin agua ni comida”

El fenómeno ha provocado evacuaciones desde el lunes, y la alcaldesa de Tampa, Jane Castor, advirtió que quienes no evacuaran podrían perder la vida.

lsaac Dubón, activista hondureño promigrantes en Florida, dijo en entrevista con LA PRENSA: “La noche de ayer fue una de las peores en los últimos 50 años, dejó varios muertos y las perdidas materiales aún no se tiene los datos exactos, los muertos fueron personas que no quisieron evacuar. La energía aún no ha sido restablecida y ya salió el sol; sin embargo Tampa sigue inundada. En el refugio en el que está hay muchos latinos y hondureños”.

Remarcó que autoridades estadounidenses los han instruido a continuar en los refugios hasta que el agua baje. Las autoridades estadunidenses han ofrecido ayuda económica para las personas afectadas, precisó el líder migrante.