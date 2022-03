Fundación colombiana recibirá el Gran Premio Chapultepec de la SIP

Creada en 1996, la FLIP monitorea y atiende casos de agresiones contra medios y comunicadores; brinda apoyo urgente a periodistas en peligro y alerta sobre factores de riesgo para la profesión.

”Nuestro Comité Ejecutivo tuvo una tarea fácil para elegir por consenso a la FLIP por su extraordinaria labor en Colombia”, dijo el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, en un comunicado.

Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, afirmó que “la FLIP es un sólido soporte de la sociedad colombiana, cuya metodología eficiente de trabajo es estudiada y emulada por otras organizaciones a nivel global”.

Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, agregó: “reconocemos las batallas titánicas que ha librado la FLIP” y recordó su trabajo “en la dura época de la violencia contra el periodismo, en la década de 1990, y cómo, desde entonces rejuvenecieron sus objetivos y líneas de acción”.

A través de su área jurídica, la FLIP se ha sumado a la SIP como representante en el trabajo contra la impunidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Es co peticionaria en los casos de los periodistas colombianos Guillermo Cano, asesinado en 1986, y de Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, asesinados en 1991, presentados por la SIP ante la CIDH.

La FLIP ha publicado informes sobre el uso de la publicidad oficial como herramienta de censura y el comportamiento de los medios digitales durante el paro nacional de 2021.Además, elaboró una cartografía de la información, que permitió comprobar que más del 60 % de los municipios de Colombia son desiertos informativos, al no contar con medios de información local.

La FLIP, junto al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), representó a la periodista colombiana Jineth Bedoya ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por ser víctima de secuestro, tortura y violencia sexual en el 2000.En 2021, la Corte IDH dictó una sentencia histórica que condenó al Estado colombiano.

La SIP y la CEJIL recibieron de la Universidad de Columbia, de Nueva York, el Premio Global a la Libertad de Expresión 2022 a la Excelencia en Servicios Legales, en reconocimiento a su trabajo conjunto en el caso Jineth Bedoya vs. Colombia.

El presidente de la Subcomisión de Chapultepec de la SIP, Armando Castilla, resaltó “el trabajo profesional, incansable y valiente, a favor de las libertades de expresión y de prensa de la FLIP”.

Antes recibieron el Gran Premio Chapultepec, entre otros Martin Baron, ex director ejecutivo The Washington Post; Edison Lanza, ex relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa; Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil, y Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura 2010.