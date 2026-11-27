Los cuatro principales candidatos a la presidencia de Gobierno español cerraron este viernes la campaña electoral con sendos actos en diferentes ciudades del país, donde pidieron a la ciudadanía su voto en la última jornada permitida para hacerlo de cara a los comicios del domingo 29 de noviembre.
Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.
Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.