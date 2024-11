“¡Divórciense de sus esposos, dejen a sus novios!”: Surge el movimiento 4B en EEUU tras triunfo de Trump

Tras la contundente victoria electoral del expresidente Donald Trump ante la vicepresidenta, Kamala Harris, ha comenzado a surgir en Estados Unidos un creciente interés en el movimiento 4B.

Cientos de mujeres liberales estadounidenses se han volcado a las redes sociales como TikTok e Instagram para impulsar el movimiento feminista surcoreano, donde las mujeres heterosexuales se niegan a casarse, tener hijos, salir con hombres o tener relaciones íntimas con ellos.

El movimiento 4B surgió en Corea del Sur en 2016, derivado del movimiento mundial #MeToo como respuesta a la profunda desigualdad de género en el país, según la cadena CNN.

4B, abreviado de cuatro palabras coreanas bihon, bichulsan, biyeonae y bisekseu, que se traducen como no matrimonio, no tener hijos, no salir con hombres y no tener intimidad con hombres.