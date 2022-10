Hondureño relata su drama tras el huracán Ian en Florida

Un grupo de buenos hondureños se han unido para ayudar a sus compatriotas en Florida en donde el huracán Ian hizo estragos con las lluvias y los fuertes vientos.

La Fundación 15 de septiembre se trasladó junto con otros colaboradores para atender con víveres y productos de primera necesidad. “Agradezco porque son las primeras personas que me vienen a ayudar”, dijo un agradecido Óscar, quien no pudo evitar llorar al relatar los sucedido en North Fort Myers.

“Como pueden ver no hay agua, no hay víveres, las tiendas están cerradas porque no hay ni luz. No es que uno no quiera hacer las cosas, es simplemente que no hay de dónde”, expuso el santabarbarense, que tiene tres hijos nativos de Estados Unidos.

Una de las quejas que tienen los hondureños en Florida es que no hay cónsul y por ejemplo Óscar no ha podido ni tramitar un pasaporte que le permita optar por ayuda federal. “Les pedimos más apoyo a la comunidad, arreglar consulados, no pedimos ayuda, solo que haya orden en los consulados”.

Desde el jueves que Ian salió del estado de la Florida, Óscar ha estado quitando escombros ya que a su alrededor muchos árboles sucumbieron antes los vientos que lograron los 240 kilómetros por hora. Además a su vivienda se le daño el techo.

Según datos de la Fundación 15 de septiembre en Estados Unidos habitan unos 2 millones de hondureños y solo en el sector de la Florida hay unos 5 mil compatriotas afectados por el huracán Ian.

Juan Flores, presidente de la fundación, dice que ellos llevan dos días ayudando a sus compatriotas. “Hay tantos daños que uno al ver a la gente en las calles no pregunta de qué país son y al no haber agua ni víveres, ayuda al que se le pone por enfrente”, apuntó.