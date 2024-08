Documentalistas denuncian discriminación en frontera con EEUU: “Fue muy duro vivir una experiencia tan intimidante"

La detención de ambos artistas ha levantado fuertes críticas y rechazo entre la comunidad migrante.Figueroa indicó que aún analizan cuáles serán los siguientes pasos legales que tomarán, incluyendo la posibilidad de presentar una queja formal en contra de la Patrulla Fronteriza.Por su parte, Grande dijo a EFE que lo sucedido no se compara con lo que pasan los migrantes.



“Nosotros, aunque teníamos pasaportes de EE.UU., no nos salvamos de ser maltratados y de ser discriminados por el agente fronterizo, y eso que estábamos grabando todo con nuestros celulares", manifestó Grande, autora de ‘La Distancia Entre Nosotros’ (The Distance Between Us), entre otras novelas.