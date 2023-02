DeSantis avisa que quiere ser presidente con un nuevo libro

El segundo libro del gobernador de Florida, Ron DeSantis, titulado “El coraje de ser libres”, saldrá a la venta este martes precedido de una exitosa venta adelantada y críticas negativas, y visto como una señal más de que su propósito es llegar a la Casa Blanca en 2024.

Este lunes por la mañana el libro era el más vendido en Amazon, donde se puede adquirir ya en papel y en formato electrónico, según el gigante de las ventas online.

El título completo de este libro autobiográfico es “The Courage to Be Free: Florida’s Blueprint for America’s Revival” (El coraje de ser libre: el plan de Florida para el renacimiento de Estados Unidos) y apunta en la dirección de que al gobernador republicano el territorio del estado sureño se le ha quedado pequeño.