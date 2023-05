Absuelven a Roxana Ruiz tras ser condenada por matar a su violador

El mismo día, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunció desde su conferencia en el Palacio Nacional que analizaría conceder el indulto a Ruiz.

En mayo de 2021, Roxana Ruiz asfixió a su agresor sexual, por lo que recibió una pena de poco más de seis años al considerar que cometió un “homicidio simple con abuso de defensa”, además de una reparación a la familia de su violador por encima de los 285.000 pesos (unos 16.014 dólares).

Llevó su proceso por nueve meses recluida en un penal mexicano y ahora exige justicia y su absolución, pues afirmó en mensaje público que “no tuve la culpa de lo que me pasó, yo no pedí ser violada, no pedí que este tipo me agrediera, creo que ninguna mujer debería de pasar por esto”.