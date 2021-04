En inglés y español, Estados Unidos invita a población a vacunarse contra la covid

Washington.



El gobierno de Estados Unidos lanzó el jueves una vasta campaña publicitaria en inglés y en español para impulsar a la población a vacunarse contra el covid-19, cuando el país vive una nueva alza de las infecciones.



"Hoy, los primeros anuncios de televisión, incluso en español, comenzarán a emitirse en todo el país para alentar a los estadounidenses a vacunarse tan pronto como sean elegibles", informó el Departamento de Salud.



Bajo la premisa "We can do this" (Podemos hacer esto), los spots televisivos buscan aumentar la confianza en las vacunas con un mensaje "esperanzador y unificador" de que cada persona puede contribuir a poner fin a la pandemia, señaló en un comunicado.





En Estados Unidos, el covid-19 ha provocado la muerte de más de 550.000 personas desde el primer caso anunciado el 21 de enero de 2020.



"Han vivido el año más duro, pero ustedes mejor que nadie ven ahora un rayo de esperanza", dice el aviso en español, protagonizado por una pareja latina de mediana edad.



"Cuando sea su turno, pónganse la vacuna. Las vacunas han probado ser seguras y efectivas en estudios clínicos y pueden obtenerlas sin costo", continúa, pasando del blanco y negro al color luego de la inyección.





El Departamento de Salud dijo que ha destinado varios millones de dólares para divulgar estos mensajes en minorías hispanas, afroestadounidenses, asiáticas e indígenas. La campaña durará hasta fines de abril.



El covid-19, tercera causa de muerte en Estados Unidos el año pasado por detrás de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, afectó particularmente a muchas minorías.

- Latinos especialmente afectados -

La tasa de mortalidad de covid-19 fue significativamente más alta entre las personas de raza negra (151 muertes por cada 100.000 habitantes), los hispanos (164) y los indígenas (187), en comparación con las personas de raza blanca (72), dijeron el miércoles los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Pero muchos de estos grupos han sido vacunados en porcentajes menores en comparación con el porcentaje de casos y muertes y el porcentaje de la población total que suponen.





Un estudio de la Fundación Kaiser Family puso como ejemplo a California, donde sólo un 22% de los hispanos recibieron la vacuna, a pesar de que en ese estado representan el 40% de la población total y suman el 55% de los casos y el 47% de las muertes por covid-19.



Tras un comienzo lento a mediados de diciembre, la campaña de vacunación en Estados Unidos ha cobrado impulso desde fines de enero, y el presidente Joe Biden ha prometido que el 90% de los adultos estadounidenses serán elegibles para una vacuna antes del 19 de abril.



Biden se propuso inocular 200 millones de dosis de las vacunas anticovid en sus primeros 100 días de gobierno, esto es, el 30 de abril. El objetivo del presidente demócrata es que los estadounidenses puedan reunirse "en pequeños grupos" para celebrar el Día de la Independencia el 4 de julio.



Pero a pesar del progreso en la vacunación masiva, que ya suma más de 150 millones de dosis inyectadas, el país está experimentando un resurgimiento de casos de coronavirus, con unos 900 muertos diarios en promedio, según las autoridades sanitarias.



El gobierno de Biden anunció además una reducción de costos y una expansión del acceso a cobertura de salud gracias al plan de rescate por 1,9 billones de dólares aprobado en el Congreso, que subsidiará la cobertura de las minorías.



Millones de latinos en el país se verán beneficiados, dijo la asociación estadounidense de personas jubiladas (AARP por su sigla en inglés), señalando que alrededor de uno de cada cinco latinos de entre 50 y 64 años carecía de seguro médico en 2019.