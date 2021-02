Demócratas acusan a Trump de traición sin precedentes en juicio político

Washington, Estados Unidos.

Los legisladores estadounidenses que lideran el caso de juicio político contra Donald Trump acusaron el martes al expresidente de una "traición de proporciones históricas" al dar a conocer sus argumentos una semana antes de que comience el proceso en el Senado.



En su escrito previo al juicio, los miembros de la Cámara de Representantes presentaron su caso para que el Senado condene a Trump, enfatizando que el pueblo estadounidense debe ser protegido "contra un presidente que provoca violencia para subvertir nuestra democracia".



Los denominados "gerentes de juicio político", todos demócratas, argumentaron en el extenso documento de 77 páginas que Trump, al hablar frente a una multitud de partidarios en Washington el 6 de enero, los llevó a un "frenesí" poco antes de que marcharan hacia el edificio del Capitolio.

Grave traición

La asonada posterior dejó cinco muertos y amenazó la vida de los legisladores y del entonces vicepresidente Mike Pence.



"En una grave traición a su juramento, el presidente Trump incitó a una turba violenta a atacar el Capitolio de Estados Unidos" e impidió que el Congreso confirmara a Joe Biden como el ganador de las elecciones de noviembre, escribieron los legisladores, encabezados por el congresista Jamie Raskin.



"Si provocar un motín insurreccional contra una sesión conjunta del Congreso después de perder una elección no es un delito imputable, es difícil imaginar cuál sería", afirma el escrito.



"Si esto no se condena, los futuros líderes se animarían a intentar retener el poder por todos y cada uno de los medios, y sugeriría que no hay una línea que un presidente no pueda cruzar", apunta.



Trump fue acusado por la Cámara de Representantes el 13 de enero por segunda vez en un proceso de juicio político, luego de ser absuelto de otro en febrero de 2020.



Pero el mandato de Trump terminó el 20 de enero, antes del comienzo del juicio en el Senado, lo que llevó a los legisladores republicanos a argumentar que es inconstitucional someter a un proceso de destitución a un presidente después de que haya dejado el cargo.



Es un argumento que se espera que hagan los abogados de Trump en su defensa, pero los demócratas ya rechazaron ese razonamiento rotundamente.



"No hay una 'excepción de enero' para el juicio político o cualquier otra disposición de la Constitución", escribieron en alusión a la fecha estipulada para el fin del periodo presidencial, y agregaron que un presidente debe responder por su conducta "desde su primer día en el cargo hasta el último".



El escrito de los legisladores demócratas señala varios videos, que se espera que se utilicen como prueba en el juicio, que, según dicen, muestran a Trump incitando a la multitud a cometer actos violentos y a los manifestantes gritando "¡Cuelguen a Mike Pence!" y buscando a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

Desde las elecciones del 3 de noviembre, y durante muchas semanas después, Trump alegó que la reelección le fue robada mediante un fraude masivo. Decenas de tribunales en varios estados encontraron el argumento infundado.



Pero los gerentes de juicio político enfatizaron que la constante insistencia de Trump en acusaciones sin prueba de una elección fraudulenta impulsó a sus partidarios a respaldar los esfuerzos para revocar la victoria de Biden.



Cuando esos esfuerzos fracasaron, escribieron los demócratas, Trump "convocó a una turba a Washington, los exhortó a un frenesí y los apuntó como un cañón cargado por la avenida Pensilvania" en dirección al Capitolio.