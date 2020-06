George Floyd: La ley de Insurrección de 1807 que Trump podría invocar

Washington D. C., EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, recientemente anunció el despliegue de militares y policías para detener los disturbios desatados tras la muerte a manos de la policía del afroestadounidense George Floyd.

“Si una ciudad o un estado se rehúsa a tomar acciones que son necesarias, entonces voy a desplegar el ejército de EEUU para resolver por ellos y de forma rápida el problema”, mencionó el mandatario.

Floyd, de 46 años, falleció después de que un policía blanco le presionara el cuello con la rodilla durante más de ocho minutos, en la ciudad de Minneapolis.

Algunos de los gobernadores han recurrido a la Guardia Nacional, una milicia local formada por reservistas voluntarios que puede ser convocada en estos casos de emergencia. También han solicitado refuerzos de unos 16.000 efectivos.

Pero Trump, que considera su respuesta débil, advirtió con desplegar las Fuerzas Armadas si los estados no conseguían apaciguar las protestas. Y eso es un recurso nada habitual.

La última vez que algo así ocurrió fue en 1992, durante las protestas que surgieron en Los Ángeles, California, a raíz de la golpiza que varios policías le propinaron a Rodney King, un ciudadano negro.

El presidente de EEUU tiene la facultad de ordenar el despliegue, a pedido de los gobernadores estatales, gracias a la llamada ley de insurrección, que data de 1807 y que prevé recurrir a los servicios del ejército en casos de extrema gravedad y amenaza del orden público.

A qué llama "insurrección"

La llamada ley de insurrección, aprobada por el Congreso de EE.UU. el 3 de marzo de 1807, es una “ley federal que autoriza el empleo de las fuerzas terrestres y navales de Estados Unidos en casos de insurrecciones”.

En los últimos 200 años, dicha ley ha tenido varios cambios y enmiendas.

El Código de Leyes de EE.UU., en su capítulo 15, señala que esta ley le permite al presidente "desplegar tropas militares dentro del territorio de EE.UU. para acabar con el desorden, la insurrección y rebelión".

Según el documento, el mandatario tiene derecho a aplicar la Ley de Insurrección sin consultar la medida con el Congreso, aunque debe hacerlo a través de una proclamación formal para dar tiempo a los residentes de áreas afectadas a dispersarse y regresar a sus hogares en un tiempo limitado.

Por otra parte, Trump podría enfrentar ciertas dificultades al invocar el acto unilateralmente y sin contar con el apoyo de los gobernadores estatales.

La ley indica que, "de producirse una insurrección contra el Gobierno en cualquier estado, el presidente puede, a petición de su legislatura o de su gobernador si la legislatura no puede ser convocada, llamar al servicio federal a la milicia de los otros estados, en la cantidad solicitada por ese estado, y utilizar a las Fuerzas Armadas que considere necesarias para reprimir la insurrección".

Asimismo, el dirigente del país puede aplicar esa ley si los ciudadanos de un estado están privados de "un derecho, privilegio, inmunidad o protección nombrada en la Constitución y garantizada por la ley, y las autoridades constituidas de ese estado no pueden, no logran o se niegan a proteger ese derecho, privilegio o inmunidad, y a proporcionar esa protección". De ese modo, las autoridades estatales podrían no estar de acuerdo con esta última afirmación.

¿Cuándo se llegó a aplicar la Ley de Insurrección de 1807?

La Ley de Insurrección fue utilizada por última vez en 1992 por el presidente George H.W. Bush durante los disturbios por la brutal agresión de cuatro policías blancos contra el afroamericano Rodney King en 1992 en Los Ángeles.

Anteriormente, en 1989 la ley fue invocada después del huracán Hugo, cuando tuvo lugar el saqueo generalizado en St. Croix, en las Islas Vírgenes.

Expertos señalan que de acuerdo al Código, primero debe emitir una proclamación a los 'insurgentes' para que se dispersen en un tiempo limitado. Si la situación no se resuelve sola, el presidente puede emitir una orden ejecutiva para enviar tropas.

Si se despliega, sería la primera vez que los miembros del servicio militar en servicio activo fueran llamados a actuar en medio de los desórdenes civiles dentro de las fronteras de Estados Unidos desde los disturbios de Los Ángeles en 1992.

La ciudad de California estalló en caos el 29 de abril de 1992, después de que un jurado encontró a cuatro policías de Los Ángeles no culpables de la golpiza a un hombre afroestadounidense que fue filmada por un espectador y transmitida en todo el mundo.