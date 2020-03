"Es apocalíptico": Se disparan muertes y contagios por coronavirus en EEUU

Washington, Estados Unidos.

La cifra de muertes a causa del coronavirus superó este jueves los 1,000 casos en Estados Unidos, con Nueva York como la zona más afectada, con 280 decesos, según cifras de la Universidad Johns Hopkins y el diario The Washington Post.



Estos datos varían respecto a las estadísticas de los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en cuya web se reportan 68,440 casos en el país y 994 fallecidos.



Los datos de la Universidad Johns Hopkins indican que Estados Unidos, con 326 millones de habitantes, contabiliza 69,684 casos confirmados del COVID-19, lo que lo sitúa como tercero en las cifras de contagio en el mundo, por debajo de China (81,782) e Italia (74,386).





El mayor foco de la enfermedad se concentra en la ciudad de Nueva York, con 280 fallecimientos.



Otras zonas con alta incidencia de pérdidas de vida son el estado de Washington (100) y Nueva Jersey -estado vecino a Nueva York-, con 44 casos.

Cien muertos en un día en Nueva York

El Washington Post apuntó que la Gran Manzana, que con 8,3 millones de habitantes es la urbe más poblada de Estados Unidos, registró 88 decesos el miércoles.



The New York Times eleva, por su parte, esa cifra a 100 víctimas fatales ocurridas entre el miércoles y la mañana de este jueves.





Según el Washington Post, ya se cuentan fallecidos en 42 estados del país, con alrededor de un 65 % de ellos correspondientes a personas mayores de 70 años.

Vea: Más de 2,000 infectados por coronavirus en Florida, donde el gobernador no quiere cuarentena



Testimonios de médicos y otros empleados recogidos por medios locales evidenciaron este jueves que los hospitales de la ciudad de Nueva York están comenzando a dar señales de desbordamiento, con importantes carencias de equipamiento y en medio de un aluvión de pacientes durante los últimos días.



Las autoridades neoyorquinas han advertido de que la Gran Manzana no está preparada para hacer frente a las cifras que están por llegar y que buscan contrarreloj más instalaciones, equipos y personal.



"Es apocalíptico", aseguraba a The New York Times la doctora Ashley Bray, del hospital Elmhurst, un centro público del distrito de Queens que en 24 horas entre el martes y el miércoles registró 13 muertos por COVID-19. EFE