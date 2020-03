Suben a 6 las muertes y a 345 los contagios de COVID-19 en Panamá

Panamá.



Tres personas murieron en las últimas 24 horas en Panamá, lo que elevó a seis los fallecidos por el COVID-19 en el país, que suma ya 345 contagios confirmados, informaron este lunes las autoridades.



Tres de los fallecidos eran personas de 60 años o más, dos tenían entre 40 y 59 años y una víctima tenía menos de 20: una niña de 13 años que tiene a los médicos locales investigando si sufría alguna patología ya que decesos en ese rango etario por esa enfermedad son raros.



Hay 289 personas aisladas en sus casas por presentar síntomas leves, y 50 están hospitalizados: 17 de ellos en cuidados intensivos en situación crítica y los otros 33 en sala con cuadros moderados.



La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud, Lourdes Moreno, agregó que se han realizado 3.233 pruebas para detectar el virus, de las cuales el 10,6 % ha resultado positivas.



El Ministerio de Salud (Minsa) indicó en un comunicado que el país recibió más de 8.000 tratamientos, entre los cuales hay productos como hidroxicloroquina y azitromicina que han sido utilizados en otros países como China y Singapur en pacientes en condición leve a moderada.



Estos medicamentos están disponibles y se planea hacer una compra mayor, para compartirlos con el Minsa, la Caja de Seguro Social y con las clínicas privadas.



SE AMPLÍA TOQUE DE QUEDA Y SE ANUNCIAN MULTAS



El presidente panameño, Laurentino Cortizo, informó que a partir de este martes se extenderá a 12 horas el toque de queda nocturno vigente desde la semana pasada y del que están exceptuados sectores como salud, seguridad pública, periodistas, energía y alimentos.



"Anuncio a todos que a partir de este martes 24 de marzo, el toque de queda se extiende desde las 5:00 p.m. hasta las 5:00 a.m. con las mismas excepciones previas", escribió Cortizo en su cuenta de Twitter.



El horario de las oficinas públicas se ha reducido a solo la mañana, una medida para reforzar el distanciamiento social que se suma al cierre de negocios e industria no esenciales, suspensión de clases, y el cerco sanitario en el área Metropolitana y zonas contiguas.



La ministra de Salud, Rosario Turner, dijo que es muy posible que "en el transcurso de esta semana se anuncie la cuarentena total", y anunció que las personas diagnosticadas con Covid-19 que incumplan las medidas sanitarias de aislamiento domiciliario se exponen a multas de entre 50.000 y 100.000 dólares.



El Ministerio de Salud (Minsa) tiene ahora la faculta legal de ubicar a las personas positivas con COVID-19 para alojarlas en sitios específicos, aislados y bajo vigilancia del equipo médico, indicó un comunicado oficial.



Estas medidas tienen relación no solo con la reticencia de muchos ciudadanos que continúan aglomerándose para comprar lotería o que se reúnen en parques, sino también por denuncias de que personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 salen de aislamiento y se van a supermercado.



Panamá mantiene todos los vuelos internacionales suspendidos desde la noche del domingo, una medida que se suma a la prohibición de entrada al país de extranjero.



El Gobierno anunció que se destinarán al menos 50 millones de dólares para otorga ayudas a los asalariados que no están trabajando debido al cierre de negocios y a comerciantes informales registrados.