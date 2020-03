Costa Rica llega a 69 casos de coronavirus confirmados

San José, Costa Rica.



El Gobierno de Costa Rica reveló este miércoles que el país suma 69 casos confirmados de coronavirus COVID-19 y aseguró que trabaja en ampliar la cobertura de pruebas diagnósticas, en especial en zonas rurales.

El ministro de Salud, Daniel Salas, indicó conferencia de prensa que los contagiados son 30 mujeres y 39 hombres que tienen edades entre los 8 y 87 años, de ellos 63 son costarricenses y seis extranjeros. Un total de siete personas están ingresadas en hospitales, de las cuales tres se encuentran en cuidados intensivos.

Hasta el momento las autoridades no reportan muertos ni transmisión comunitaria, pero han identificado cinco conglomerados de contagio en la provincia de Alajuela (centro), así como en las comunidades de Escazú (centro), Pérez Zeledón (sur) y Desamparados (centro).

"Lo cierto es que esto va aumentando y va a seguir aumentando en las siguientes semanas de forma importante. Hemos llamado a que las personas se queden en casa. Yo sé que no tenemos muertes, no hemos tenido un aumento de casos graves, pero sí los vamos a tener, no estamos hablando de cosas menores, son vidas y no se vale decir: A mí no me va a tocar", dijo el ministro Salas.

El Ministerio de Salud indicó que trabaja con la Caja Costarricense del Seguro Social para ampliar la cobertura de pruebas diagnósticas de COVID-19, por lo cual habilitó y oficializó las pruebas en los Hospitales México, San Juan de Dios y Nacional de Niños, todos ubicados en la capital.



Además, según las autoridades el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud, el ente autorizado para realizar estas pruebas, actualmente satisface la capacidad diagnóstica que requiere el país. Sin embargo es necesario ampliar y agilizar dichos diagnósticos.

“En línea con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, lo más importante es hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Por ello es vital aprovechar la estructura que tiene nuestro sistema de salud para caminar hacia la habilitación de la prueba diagnóstica de COVID-19 a nivel nacional”, destacó Salas.

Acciones contra el Covid-19

Entre las nuevas acciones informadas este miércoles, el Gobierno de Costa Rica firmó una directriz para instruir a los bancos comerciales del Estado para que tomen las medidas necesarias para readecuar los créditos de los deudores afectados por la emergencia por el coronavirus COVID-19.

La directriz insta a los bancos a valorar medidas como: una disminución en las tasas de interés según las condiciones de cada crédito, extensión del plazo de los créditos, prórroga en el pago del principal y/o los intereses por el tiempo que resulte necesario, así como pagos extraordinarios al monto principal sin penalidad.



"Esta directriz busca proteger al empleo, al sector privado y proteger al país desde el campo de la salud y la salud de nuestro parque empresarial y laboral, ese es el esfuerzo que estamos haciendo", manifestó el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado.

La medida se da luego de que el lunes el Banco Central de Costa Rica redujera en 100 puntos base la Tasa de Política Monetaria con el fin de presionar a la baja las tasas de interés en el mercado y crear condiciones crediticias favorables para enfrentar el impacto económico del COVID-19.

A partir de la media noche de este miércoles y hasta el 12 de abril regirá la restricción de ingreso a extranjeros al país. Solamente podrán ingresar ciudadanos costarricenses o residentes, según un Decreto de Emergencia del Gobierno.