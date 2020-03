Guatemala confirma su séptimo caso de coronavirus

Guatemala.

Guatemala confirmó este miércoles el contagio de una persona por el coronavirus en los últimos tres días, que se suma a los otros seis casos del COVID-19 con diagnóstico en el país.



El presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, informó sobre el nuevo caso durante una intervención en el Congreso, donde se presentó para anunciar algunas medidas económicas para paliar la crisis provocada por el coronavirus.



Giammattei señaló que le informaron del séptimo caso confirmado este miércoles "a las cuatro de la mañana" y manifestó su confianza en que el país saldrá adelante ante una pandemia que amenaza "con colapsar nuestro sistema de salud".

De acuerdo a las autoridades sanitarias, la víctima del virus es un hombre de 57 años de edad que no viajó a Europa pero que sí tuvo contacto con otra persona contagiada.



Guatemala registró su primer caso del COVID-19 el pasado viernes 13 de marzo y las autoridades sanitarias anunciaron el domingo 15 un segundo contagio y la primera víctima mortal de la enfermedad, un hombre de 85 años.



El lunes 16 por la noche, Giammattei señaló que la cifra había aumentado a seis contagios (además del hombre fallecido) por lo que el de este miércoles sería el octavo. Sin embargo, el Ministerio de Salud guatemalteco aseguró este miércoles que son siete casos incluido el nuevo contagio anunciado y el del hombre de 85 años que murió por el virus.



Desde ese lunes, el Gobierno no había anunciado nuevos casos hasta este miércoles que Giammattei aumentó la cifra.



Según ha detallado el mandatario, todas las personas que sufren de la enfermedad se encuentran estables.



Guatemala cerró sus fronteras el pasado lunes por orden de Giammattei, aunque la medida ya había entrado en vigor desde la semana anterior para pasajeros de diversos países como España, Italia, China o Irán donde el COVID-19 se ha propagado de manera masiva.



También el pasado lunes Guatemala ordenó la suspensión total del labores en el sector público y privado, además de prohibir el transporte público.



Muchas empresas, sin embargo, siguen funcionando y el presidente guatemalteco avaló el martes que no suspendan labores siempre y cuando las compañías garanticen medidas sanitarias y el transporte de sus empleados.



Guatemala es uno de los cuatro países de Centroamérica donde el virus ya se ha detectado, al igual que Panamá, Costa Rica y Honduras.



El Salvador, Belice y Nicaragua aun no registran casos del COVID-19. EFE