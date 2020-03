Trump dice que no tiene "ninguno de los síntomas" del coronavirus

Washington, Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien estuvo en contacto con personas diagnosticadas con el nuevo coronavirus, aseguró el viernes no tener "ninguno de los síntomas" de la enfermedad.

"No tengo ninguno de los síntomas", afirmó en rueda de prensa. "Tenemos un médico de la Casa Blanca, debo decir que muchos médicos de la Casa Blanca, les hice la pregunta y me dijeron 'No tiene síntomas'", dijo.

Trump sostuvo reunión con Jair Bolsonaro

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro, dio negativo en la prueba de coronavirus, tres días después de concluir una visita a Miami, que incluyó numerosos actos públicos y una cena con el mandatario estadounidense, Donald Trump.



Bolsonaro se sometió a los exámenes después de que se confirmó que la enfermedad había sido contraída por el jefe de la Secretaría Especial de Comunicación de la Presidencia, Fabio Wajngarten, quien integró la comitiva oficial que viajó a Miami.

El propio mandatario informó sobre el negativo en su perfil en la red Twitter, y despejó las dudas que existían al respecto, sobre todo después de que una serie de rumores se expandieron durante la mañana de este viernes afirmando que el resultado era positivo.