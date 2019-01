Maduro amenaza con "crudas medidas" a países del Grupo de Lima

Caracas, Venezuela.

Venezuela amenazó hoy a los países del Grupo de Lima con "las más urgentes y crudas medidas diplomáticas" si no rectifican su postura respecto al Gobierno de Nicolás Maduro, a quien le pidieron en su última declaración que no asuma un nuevo mandato de 6 años.



"Hoy se entregó a todos los gobiernos del 'cartel de Lima' esta nota de protesta diplomática, donde le exigimos una rectificación de sus posiciones sobre Venezuela en 48 horas o el Gobierno de Venezuela tomará las más urgentes y crudas medidas diplomáticas para la defensa de la integridad la soberanía", dijo Maduro en una rueda de prensa con medios internacionales.





Durante la mañana de este miércoles, el Gobierno venezolano entregó a través de su canciller, Jorge Arreaza, notas de protesta a 13 de los 14 países que conforman el Grupo de Lima, aunque el contenido de estas no fue divulgado.



Maduro ha dicho que jurará este jueves de nuevo como presidente luego de ganar los controvertidos comicios del pasado mayo, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos y estar inhabilitados o presos sus principales líderes.



El antichavismo y varios países de la comunidad internacional han alertado que no reconocerán a Maduro a partir del jueves, cuando inicie la "usurpación" de la Presidencia en Venezuela.

Vea: Estos son los países que desconocen la reelección de Maduro



Pero Maduro ya respondió a estos señalamientos al asegurar que no aceptará "chantajes" sobre este tema y que asumirá el nuevo mandato junto al pueblo, los militares y los países de la comunidad internacional que le respaldan, como Turquía, Nicaragua, Cuba y Bolivia.



El Grupo de Lima también pidió a Maduro, en su exhorto del pasado viernes, el respeto a la soberanía de sus vecinos en referencia a la interceptación por parte de Venezuela de dos buques de la petrolera Exxon Mobil en aguas que Guyana y el país caribeño reclaman como suyas.



Este último llamado despertó el repudio del chavismo gobernante, que ha rechazado de manera especial este punto al advertir que lesiona la soberanía del país.



En ese sentido, Maduro dijo hoy que el Grupo de Lima "se comió la luz" y que la declaración en su conjunto atenta contra los principios del derecho internacional. EFE