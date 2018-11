Los 40 hospitales de Venezuela en crisis por apagones y falta de agua

Caracas.



Afectados por una escasez crónica de insumos, los hospitales públicos venezolanos ven agravada su situación por los apagones y las fallas en el suministro de agua, reveló ayer una encuesta de una oenegé.



Los 40 hospitales monitoreados entre el 10 y 16 de noviembre, 67% presentó “algún tipo de falla” eléctrica, promediando dos horas sin servicio durante la semana, expuso el director de la organización Médicos por la Salud, Julio Castro.



“Después de los apagones, el 32% reportó fallas en equipos de asistencia vital tales como ventiladores mecánicos”, subrayó Castro, cuyo estudio abarca los centros médicos más grandes del país.



Además, 70% de esos establecimientos tuvo “fallas de agua” durante la semana del sondeo, que se realiza desde 2014 ante la falta de cifras oficiales y es avalado por el Parlamento, de mayoría opositora. De ese porcentaje, 8% no tuvo “ningún suministro”, mientras que otros fueron abastecidos por camiones cisterna.



Por ejemplo, el hospital Universitario de Caracas forma parte de un grupo de centros que promedió entre tres y cinco días sin agua en el período evaluado, “sin soporte alterno”. En el edificio de once pisos la falta del servicio es frecuente, dijo el sindicalista Dennis Guedez. Por ello, “además de una lista de insumos, a los pacientes que van a quirófano se les pide hasta el agua”, sostuvo.



Desde hace más de cuatro años los hospitales y ambulatorios de Venezuela se han cerrado casi herméticamente a la prensa y las denuncias acerca de las deterioradas condiciones de estas instituciones son anécdotas de pacientes, familiares y algunos médicos y enfermeras que ya no temen perder sus trabajos



Insumos



La situación en la red pública sigue siendo crítica por la falta de insumos y medicinas. Se documentó una merma de 51% en 20 de los insumos “imprescindibles” en las áreas de emergencia y 38% en los 12 requeridos en quirófano. “Si falta alguno, no se puede operar al paciente”, explicó Castro.



En particular, los medicamentos para la presión arterial faltan en 57% de las salas de emergencia, en tanto 55% de los hospitales carecen de insulina y 21% de morfina, detalló el estudio.



Maduro achaca el desabastecimiento a las sanciones que aplica EEUU desde fines de 2017 y que, asegura, suponen un “bloqueo financiero” para el pago de los suministros.



Como si fuera poco, la inseguridad también acecha. Solo durante la semana estudiada, en 45% de los centros médicos hubo robos y en 62,1% se registraron hechos violentos con familiares de pacientes.