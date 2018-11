Mike Pence, Ivanka Trump y Nicolás Maduro, entre los invitados a la toma de posesión de AMLO

Ciudad de México.



Andrés Manuel López Obrador asume la Presidencia de México el sábado, 1 de diciembre, en un acontecimiento histórico por ser el primer político de izquierdas en llegar al poder y por la expectación creada por un posible cambio radical en el país.



El número de asistentes internacionales a la toma de posesión es también relevante porque nunca antes se habían dado cita tantos jefes de Estado y de Gobierno a la ceremonia de investidura del presidente de México.



Estos son los datos básicos de la toma de posesión de López Obrador y su significado para México:



¿Cómo es la toma de posesión?



La investidura comienza con la apertura de sesión en la Cámara de Diputados a las 09.00 hora local (15.00 GMT) y dos horas después comienza el traspaso de poderes de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y López Obrador, quien gobernará hasta 2024.

A primera hora de la tarde, López Obrador mantendrá una reunión en Palacio Nacional con jefes de Estado y Gobierno, y sobre la 16.00 hora local (22.00 GMT) se celebrará una fiesta con eventos culturales para celebrar su investidura.



Esta celebración incluye la entrega del bastón de mando al ya presidente por parte de pueblos indígenas, siendo el primer mandatario que recibe este reconocimiento.



¿Quién acudirá a la investidura?



Se espera la presencia de una docena de jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey de España, Felipe VI; el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel; de Bolivia, Evo Morales y el presidente de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, Kim Yong Nam.



Además, la investidura contará también con la presencia de altos representantes de Estados Unidos, como el vicepresidente Mike Pence; Ivanka Trump, asesora de la Casa Blanca, y la secretaria del Departamento de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, a los que se suman otros 140 figuras entre gobernadores, alcaldes y representantes de la comunidad hispana.



La investidura es calificada de "histórica" por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido fundado por López Obrador, que ha contabilizado hasta 400 invitados internacionales.



¿Quién es Andrés Manuel López Obrador?



López Obrador (Macuspana, Tabasco, 1953) ganó con el 53 % de los votos las elecciones del 1 de julio, tras fracasar dos veces en su intento de llegar a la Presidencia en 2006 y 2012.



Conocido como AMLO por sus siglas, ha prometido que su llegada a la Presidencia será la cuarta revolución en el país, tras la independencia, las reformas liberales del siglo XIX y la Revolución mexicana.



Es un político popular que tras sus dos derrotas previas en las presidenciales no desistió de su objetivo recorriendo todo el país en defensa de un cambio radical en México para acabar con los males crónicos de la corrupción y la inseguridad.



Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una larga trayectoria de más de 40 años en política que inició con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sumándose en 1988 al Partido de la Revolución Democrática (PRD), con el que se convirtió en alcalde de Ciudad de México (2000-2005).



Pese a haber partido como favorito en los sondeos, en 2006 fue derrotado por una exigua diferencia de 0,56 puntos porcentuales ante el conservador Felipe Calderón.



En 2012 sufrió su segunda derrota al verse superado por la maquinaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido que recuperó la Presidencia, de la mano de Peña Nieto.



Tras su salida del PRD en 2013, fundó el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



¿Cuáles son sus mayores retos?



El izquierdista tiene ante sí la dificilísima tarea de cumplir con sus promesas electorales, que entre otros puntos contemplan reducir la violencia, en cotas no vistas en los últimos 20 años.



También implementará un plan de austeridad para funcionarios y ha prometido acabar con la corrupción, con las que espera recuperar hasta 500.000 millones de pesos (unos 24.970 millones de dólares) que destinaría a programas sociales y obras de infraestructura.



La mayoría de Morena en el Legislativo le facilitará, en un principio, aprobar nuevas leyes con la que impulsar esta "cuarta transformación".



Algunas de sus propuestas ya han sido muy polémicas, como la creación de una Guardia Nacional encabezada por militares, cuando había criticado la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles y la Ley de Seguridad Interior impulsada por Peña Nieto.



También persisten dudas sobre sí logrará cuadrar el presupuesto, porque sin subir impuestos, ha anunciado programas sociales como becas para aprendices en empresas, la pensión universal para adultos mayores y un ambicioso plan de proyectos de infraestructuras como la construcción del Tren Maya.



¿Cómo han respondido los mercados a su victoria?



López Obrador ha prometido estabilidad macroeconómica e independencia del Banco de México.



No obstante, ciertas decisiones tomadas durante el periodo de transición, que culmina este 1 de diciembre con su investidura, han quebrantado la tranquilidad de los mercados financieros y los inversores.



La cancelación del aeropuerto de Texcoco tras una polémica consulta popular o propuestas legislativas como la eliminación de las comisiones bancarias o de las administradoras de fondos para el retiro (Afores) han llevado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a niveles no vistos desde hace siete años, y situado el peso por encima de las 20 unidades por dólar. EFE