¿Influyó Messi? FIFA tomó una decisión sobre Mateu Lahoz

El polémico arbitraje de Mateu Lahoz en el duelo de cuartos de final entre Argentina y Países Bajos le costó su continuidad en el Mundial de Qatar 2022, la FIFA tomó una decisión.

El máximo ente del fútbol en el mundo, determinó que el juez español no seguirá arbitrando en lo que resta de la Copa del Mundo, semifinales y posteriormente la gran final.

Al parecer, las quejas de los jugadores de ambos equipos, ayudaron a la FIFA a tomar una decisión sobre el polémico árbitro valenciano que le dice adiós a Qatar.

Active su cuenta de registro y disfrute de toda la cobertura de Qatar 2022

Uno de los futbolistas que criticó el arbitraje en el duelo entre Argentina y Países Bajos, fue el capitán de la Albiceleste, Lionel Messi.

“Estoy con mucha bronca porque no era para que termine así el partido. No podés hablar del árbitro, no podés ser sincero porque después te sancionan”, indicó el futbolista.