Resalta la belleza de tu rostro con la micropigmentación

¿Le tiembla la mano al maquillarse? ¿Le gustaría lucir siempre radiante sin tener que madrugar o pasar horas frente al espejo? La solución a estos problemas es, definitivamente, la micropigmentación facial, la cual consiste en corregir y embellecer algunos rasgos del rostro.

El tratamiento contribuye a mejorar el aspecto de la piel en zonas afectadas por cicatrices u otros defectos en las cejas, los labios y los ojos.

“Uno de los puntos principales a considerar es que no se trata de un tatuaje, ya que, a diferencia de este, la micropigmentación ofrece una técnica más natural y respetuosa con su cuerpo, dado que se utilizan pigmentos orgánicos y libres de crueldad animal”, señala Lixy Amador, esteticista de Micropigmentación Honduras, certificada en Colombia.

Además, la duración es semipermanente, es decir, dura varios años según la técnica y el tipo de piel. En cambio, los tatuajes son de carácter permanente y contienen colorantes y óxido y otros elementos que pueden ser perjudiciales para la salud.



¿Quiénes pueden hacerse la micropigmentación?

La experta señala que este procedimiento es apropiado tanto para hombres como para mujeres, la única condición es que debe someterse a evaluaciones para demostrar que su salud está en óptimas condiciones. En caso de padecer de hipertensión, diabetes, VIH, alergias, etc. deberá presentar constancia médica con la autorización, de lo contrario no podrá someterse al tratamiento.



¿Hay límite de edad?

Claro que sí, el proceso no está recomendado en menores de 18 años, excepto que se presenten con sus padres, quienes tendrán que firmar una carta de autorización. No obstante, las personas de la tercera edad podrán hacerlo siempre que sus condiciones de salud se lo permitan.



¿Se puede en todo tipo de piel?

Brenda Lagos, micropigmentista de Nina Studio, certificada en Estados Unidos, indica que sí se puede realizar en todo tipo de piel, pero habrá variaciones en el tiempo de duración. “Si la piel es grasa o mixta, la pigmentación durará menos que en la piel seca o normal; pero en general el tratamiento dura de 1 a 3 años”, comenta.



¿Qué molestias o efectos secundarios causa?

Las expertas coinciden en que no existe ninguna molestia como tal, ya que se aplica anestesia tópica antes y durante el proceso. Asimismo, el tratamiento no es invasivo, solamente se trabaja en dos milímetros de la piel. “Puede ocurrir una pequeña irritación o enrojecimiento si no se toman las medidas necesarias en el cuidado posterior, de lo contrario no hay más molestias”, indica Lagos.



¿Qué precio tiene la micropigmentación?

Las especialistas aclaran que el precio va de entre 2,000

y 3,500 lempiras por cada técnica aplicada. Sin embargo, esto puede variar conforme a las temporadas y promociones.



Beneficios

Las ventajas que ofrece cada técnica:

Ahorro de tiempo antes de salir de casa.

Mejora el aspecto de la piel y brinda un rostro más coqueto y radiante.

Corrige asimetrías en las cejas, ojos y labios.

Oculta cicatrices o manchas indeseadas en las mismas zonas antes mencionadas.

Tiene aspecto natural y, si desea, puede ser retocado.





Cuidados posteriores

No mojar el área: Al limpiar cada zona que ha sido micro-pigmentada, usted deberá hacerlo con toallitas húmedas

Cero alcohol: Para no interrumpir el proceso de cicatrización usted deberá abstenerse de consumir alcohol.

No fumar: El cigarrillo podría entorpecer el trabajo realizado. Deberá dejar de hacerlo por al menos una semana.

Humectar la zona: Después del tratamiento aplique crema humectante en la zona de 3 a 5 veces diarias.

No exponerse al sol: El astro rey podría causar inflamación, lo mejor es evitarlo a como dé lugar.

No piscinas ni playa: El agite que conlleva estar en ambos sitios podría causar molestias a su piel.



Reposo: Según la técnica usted podrá realizar sus rutinas con normalidad, en otras deberá esperar de 3 a 4 días.

Micropigmentación de labios: En este sentido, el tratamiento ayuda a definir más los labios o a generar el efecto visual de que han aumentado su grosor. Asimismo, brinda un color natural y bonito a los labios.

Se puede realizar en tonos rosa, “nude”, morado o rojo, según el gusto y el color de piel de cada persona.

Además, brinda un aspecto de labios humectados y suaves, y no tendrá que estarse maquillando cada vez que tiene que salir de casa o si tiene palidez.