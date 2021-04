El poder de las perlas se hace presente esta temporada 

“Una mujer necesita tiras y tiras de perlas”, así lo decretó la célebre diseñadora de modas Coco Chanel, y el paso del tiempo le ha dado la razón.



Cualquier tipo de accesorio elaborado con ellas realza cualquier conjunto de vestir. Además, han logrado posicionarse como una de las joyas codiciadas por las mujeres.



Actualmente, figuran entre las tendencias para esta primavera-verano 2021. Ya sea en collares, pulseras, aritos, anillos y bolsos, hasta bordadas en ropa o decorando calzados.



Como bien dijo Jackie Kennedy: “Las perlas siempre son apropiadas”. Van con todo, las puedes usar tanto para un look formal o con un conjunto tan casual como una camiseta, unos mom jeans y un blazer en tonos de temporada.



Hay collares, por ejemplo, en perlas naturales, pero son más comunes las de fantasía fina. Esto se debe a una razón: “Las perlas 100% naturales están en peligro de extinción, por eso en su mayoría son cultivadas y podemos encontrar miles de estilos y tipos. Cada una tiene su propia belleza y es raro encontrar dos iguales”, afirma la diseñadora de joyas hondureña María Echeverri.



También nos aclara que “la perla no es una gema, la perla es la perla, yo la utilizo porque tiene un significado personal. ¿Sabes cómo se forma? Tras los ataques que recibe la concha en el mar por otros animales, ella en defensa tira un líquido, y es tanta su lucha que forma la bella perla. En lo personal siento que es lo que vivimos cada ser humano, luchando día a día en su propia vida, por eso siempre me gusta decir: somos una perla. Siendo cada uno único, sin perder nuestra propia esencia y belleza”.





Este hermoso par de aritos en plata y perlas fueron los ganadores como Joyería de Arte en la Bienal de Florencia con el premio Lorenzo Il Magnífico. El anillo es de cuarzo y Perlas naturales.

. Pulsera de perlas, la puedes personalizar con un dije.

Aritos de plata estilo chapas decorados con perlas. Fotos: Instagram María Echeverri

Ideas para lucir perlas en tus outfits

Aunque las perlas blancas son las más populares, Chanel nos recuerda que podemos usar versiones de fantasía fina en colores como azul o gris cobalto. Recordemos que los cinturones con candenas son tendencia, así como los aretes de aro.