Los 7 tipos de shorts que están de moda

Siempre regresan, muy coquetos, dispuestos a enseñar las piernas bronceadas. Y además, siempre se transforman y sorprenden, porque ya se han convertido en unos grandes aliados para la moda estival, sobre ahora que las tendencias apuestan por la comodidad.

Así, estos pequeños pantaloncillos vuelven a resultar los ganadores, ya que las principales diseñadores y firmas del mundo, desde las más exclusivas hasta las low-cost, los han lanzado en muchos estilos, cortes y colores.

"Hay que distinguir entre los shorts, más cortos y las bermudas que llegan casi a la rodilla y hay que seleccionar también el que te queda mejor dependiendo de la longitud de tus piernas.

"Hoy la oferta es muy grande y existen para todo tipo de mujer", comenta la experta Mónica Bravo.

Juveniles looks

A continuación, los principales estilos:



Los de lino

Son muy bonitos, funcionales y versátiles solo que se arrugan mucho, pero son los más usados por todo mundo por frescos y juveniles. Hay diseños, con o sin pinzas, y también se llevan lisos o estampados.



Los alegres

Todos aquellos que lleven animal print o estampados que remitan a flores, frutos, jungla y bosque se inscriben en esta categoría haciendo honor a la naturaleza que ha aparecido en los desfiles de Versace y Dolce & Gabbana. Se llevan con blusas o playeras blancas para no cargar demasiado el look.



El pantalón cargo

En gabardina gruesa o ligera y con bolsas, estas versiones son también muy apropiadas para esta temporada. Dan un toque de safari y de aventura a cualquiera atuendo y son ideales para combinarse con una sencilla camisa blanca tipo masculino y muchos accesorios femeninos.



El pantalón 'paper bag'

Este diseño tiene el talle alto, un lazo en la cintura y las piernas son holgadas y cómodas. Se llaman así por la semejanza que tienen con las bolsas de papel y son favorecedores porque marcan la parte media del cuerpo y dan libertad de movimiento.



El pantalón ciclista

Para las deportistas, las mallas en Lycra y otras materiales elásticos, ideales para andar en bicicleta han sobrepasado las fronteras de lo atlético y se usan para la vida diaria. Si no te gusta lucir muy ajustada puedes llevarlos con sudaderas o playeras grandes.



De mezclilla

Los shorts vaqueros siguen adquiriendo escalones, ya sea ajustados, tipo años 70 o más amplios como en los 80. También se presentan con bolsillos grandes, con botones, remaches y por supuesto con el toque del momento, el tie-dye.



Los bermudas

Estos pantalones que rozan las rodillas se han hecho acompañar en esta temporada de sacos de todo tipo, como una opción relajada para ir a la oficina. Así, se reinterpreta el nuevo sastre para estar a tonos con las tendencias de hoy. Se llevan en tonos brillantes, pasteles o estampados.