Bukele ofrece “tremendos niveles de cooperación” en migración a Estados Unidos

”Todo lo que puedo decir al respecto, porque no quiero adelantarme al secretario Rubio, es que el presidente Bukele ha ofrecido amablemente tremendos niveles de cooperación a Estados Unidos en todo lo relacionado con la migración, y esperamos que esto proporcione un marco de cooperación migratoria en toda la región”, afirmó Miller.El asesor, quien ocupa el cargo de subjefe de gabinete de la Casa Blanca, aseguró que está “muy claro” que Bukele será un “gran y fuerte socio” para el Gobierno de Trump.Miller, sin embargo, no llegó a confirmar que Trump esté negociando un acuerdo con El Salvador que permita a Estados Unidos deportar a migrantes al país centroamericano aunque no sean originarios de allí, algo que, según informó la cadena CBS, está siendo discutido.

El acuerdo, conocido como “Acuerdo de Tercer País Seguro”, permitiría a los agentes migratorios de Estados Unidos deportar a migrantes no salvadoreños a El Salvador, bloqueándoles la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos.De esa forma, los migrantes serían deportados a El Salvador con la instrucción de solicitar asilo en esa nación, que sería designada como un “tercer país seguro”.El acuerdo emularía otro similar que la Casa Blanca negoció con El Salvador durante el primer mandato de Trump (2017-2021), pero que nunca se implementó y que el Gobierno de Joe Biden anuló.