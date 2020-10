Jorge Canahuati: "Una sociedad sin medios va camino a la destrucción"

SAN PEDRO SULA.

El empresario de los medios de comunicación Jorge Canahuati Larach se convirtió hoy en el primer hondureño en asumir la presidencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el cierre de la 76 Asamblea General y ocupó el lugar de Christopher Barnes, director gerente de The Gleaner Company de Jamaica, quien desempeñó el cargo de presidente en la SIP entre 2019 y 2020.

Jorge Canahuati Larach es presidente de Organización Publicitaria S.A. (Opsa), casa editora de Diario LA PRENSA, Diario El Heraldo, Diario Diez, GOtv, Estilo, Buen Provecho, Estrategia&Negocios y Honduras Tips.

Al frente de Grupo Opsa, Canahuati Larach se erigió en las últimas dos décadas como uno de los líderes empresariales más destacados en el ámbito de los medios de comunicación en Centroamérica por mantener una posición férrea a favor de la libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de información y defender los principios democráticos de Honduras.

“Agradezco a la asamblea, a los socios y a todos los colegas que me hayan elegido en este cargo. Conduciré esta organización con la fortaleza, compromiso y sabiduría que han forjado tantos hombres y mujeres en los más de 76 años de lucha e historia”.

Retos del periodismo

El empresario hondureño asumió la presidencia con el objetivo de apoyar desde la SIP, organización fundada en 1943 en La Habana, Cuba, a los medios de comunicación afiliados a encarar los nuevos desafíos que la industria debe superar en la era pospandemia del covid-19 que ha dejado problemas económicos que enfrentan los medios.

“Enfrentamos una crisis sin precedentes. No vivimos una época fácil, la pandemia ha hechos estragos y aceleró la crisis económica que nos viene afectando desde hace 15 años. Nos demanda adaptarnos y hacer cambios de timón con celeridad. Hoy todos es urgente, estamos en una cuestión de sobrevivencia".

Canahuati reconoció que "hay comunidades que perdieron sus medios tradicionales, incluso nativos digitales. Otros dejaron de publicarse en papel. Otros medios despidieron a gran parte de su personal. La poca publicidad que quedaba en el mercado se ha ido esfumando, así como otros ingresos. La pandemia no ha tenido un punto de inflexión y reina la incertidumbre”.

SIP-Challenge El presidente de Grupo Opsa presentó la iniciativa SIP-Challenge que tiene como objetivo conectar a los medios socios de la SIP con empresas innovadoras del sector tecnológico para que estas presenten propuestas para la transformación digital de la industria periodística. Rockstart-Colombia, aceleradora de startups, desarrollará este proyecto “para revolucionar, traer nuevas tecnologías, nuevas iniciativas.Rockstart-Colombia convocará a un challenge a todos los medios que integran la SIP para identificar necesidades y proponer las creadas por startups que “tienen nuevo conocimiento y nueva tecnología. El proyecto será desarrollado “en la ultima parte de este año y en la primera del próximo.

Agrego que "este es un problema que va mucho más allá de la industria periodística" ya que "sin medios ni periodistas existen menos oportunidades, protección y fiscalización para la gente de las entidades públicas y privadas y beneficia la corrupción, la pobreza y el autoritarismo. Una sociedad sin medios va camino a la autodestrucción como sucede en Nicaragua, Venezuela y Cuba".

Canahuati agregó que ante una ola creciente de "fakenews" los medios lograron recuperar la confianza de las audiencias y supone el reto de mantener la veracidad, utilidad y cercanía mediante un periodismo de calidad, en nuevos canales y mediante formatos de impacto.

"Las audiencias han revalorizado el papel de los medios confiables a través del periodismo profesional, por sobre otras formas de comunicación. Pese a la crisis económica que afrontamos los medios, hemos visto un aumento de las audiencias en nuestros sitios digitales en búsqueda de información confiable. Esta confianza es imprescindible para construir opinión pública y democracia, por ello debemos insistir en la sostenibilidad de los medios, esencial para el Estado de Derecho y la democracia".

Agregó que continuará trabajando por la Libertad de Prensa con mecanismo como la Declaración de Chapultepec, el Índice de Libertad de Expresión y propuso nuevas herramientas para fortalecer el periodismo regional. "Siempre desde la SIP trabajaremos por más libertades".

La jornada de cierre

Durante la jornada de hoy en horas de la mañana, los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, leyeron los resultados de elecciones a la Junta de Directores. Posteriormente el presidente de República Dominicana, Luis Abinader Corona, firmó la Declaración de Chapultepec y la Declaración de Salta. Minutos más tarde se aprobó el informes país por país y se leyeron las resoluciones y conclusiones.

En horas de la tarde se realizó el panel dedicado a la inteligencia artificial en el que participaron Paul Cheung, John S. & James L. del Knight Foundation, Miami, EE.UU; acompañados por Ashley Alvarado, Southern California Public Radio, EE.UU. Pablo Fernández, Chequeado.com.

Además se realizó la presentación de Facebook y la industria de las noticias: construyendo juntos oportunidades comerciales sostenibles que fue dirigido por Fares Akkard, director de Media Partnership Facebook e Instagram para Medio Oriente, Turquía y África; que tuvo la introducción a cargo de Michael Greenspon, The New York Times, Estados Unidos.

También se tuvo la presentación de Brad Bender, Google VP of Product Management for News, New York, Estados Unidos, con la introducción a cargo de Christopher Barnes, The Gleaner, Kingston, Jamaica.

La jornada de paneles finalizó con la discusión CLAEP sobre la formación de periodistas pos pandemia: desafíos y oportunidades, a cargo de Tomás Ciuffardi, de la Universidad de Los Hemisferios, Ecuador; Sergio Rodríguez Blanco, Universidad Iberomaericana de México y Santiago Humberto Gómez Mejía, de la UNAB, Colombia; así como Hernán Cappiello, UCA, de Argentina.

La 76 Asamblea de la SIP finalizó con el discurso de despedida del saliente presidente Christopher Barnes y las palabras del nuevo presidente Jorge Canahuati.

La SIP ha sido dirigida por más de 70 presidentes de diferentes medios, entre ellos, The Washington Post y Miami Herald de Estados Unidos, y por primera vez le llega el turno a Honduras.