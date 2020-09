Se suspende discusión de la nueva Ley Electoral por falta de votos

Tegucigalpa.



La directiva del Congreso Nacional suspendió este jueves la discusión de la nueva Ley Electoral, debido a que "faltaron votos para iniciar el segundo debate", indicó el secretario del Poder Legislativo, Tomás Zambrano.



"Empezamos con la discusión pero faltaron votos para iniciar el segundo debate, lastimosamente los diputados de Libre votaron en contra", dijo este mediodía Zambrano, al tiempo que calificó de doble moral a los diputados de la oposición política.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) debe llamar a elecciones primarias seis meses antes de que estas se realicen, estas están programadas para el segundo domingo de marzo; en ese sentido, el CNE deberá hacer el llamado este domingo 13 de septiembre.





El secretario del Congreso hondureño explicó que el aún y si la nueva Ley Electoral no se aprueba antes del 13 de septiembre, el CNE está facultado para convocar a elecciones primarias con la actual ley.

"Doble moral"

Zambrano opinó que la sesión de este jueves, en la que la nueva normativa entraba en segundo debate, se suspendió por "falta de voluntad de Libre", aunque el Congreso puede reanudar la sesión en las próximas horas.

El secretario del Poder Legislativo calificó de "doble moral" a los diputados de Libertad y Refundación por "salir pidiendo públicamente la segunda vuelta y que después voten en contra para que no continúe la sesión.





Pensamiento distinto tiene el diputado de Libre Jari Dixon, pues a su criterio el Partido Nacional no tiene "voluntad política para que hayan procesos electorales transparentes".



Dixon indicó que la bancada de oposición abandonó la sesión virtual porque a criterio suyo y de sus compañeros la nueva Ley Electoral no fue consensuada.



"Simple y llanamente nosotros los de Libre no vamos a participar en una farsa más en la historia política de este país. Había acuerdos entre todos los partidos políticos para aprobar, para discutir, una ley que verdaderamente garantizara un proceso electoral transparente, había acuerdos firmados y todo un consenso, pero en estos últimos dos días la bancada del Partido Nacional del movimiento sin cabeza o con cabeza como le queramos llamar, imagino que por órdenes de Juan Orlando Hernández ha salido al paso y ha obstruido que los acuerdos se cumplan", arguyó.





Agregó que la nueva normativa es similar a la que aún está vigente, por lo cuál no haya lógica aprobar una nueva Ley Electoral. "Hoy empiezan a discutir una ley cualquiera, repetitiva, de las que han servido para robarse las elecciones, nosotros no vamos a participar en eso".



El diputado de Libre explicó que que ayer, en la lectura del primer debate, la ley no cambió y se mantenía según los acuerdos consensuados, "pero hoy todo indica que van a aprobar lo que se les venga en gana, ya tienen acuerdos con los partidos pequeños que están llorando por la deuda política porque quieren hacerse millonarios fundando partidos políticos y estar en mesas electorales para vender las credenciales al Partido Nacional".



Finalizó: "nos retiramos de la sesión porque los acuerdos se rompieron, no vamos a participar en esa farsa a menos que recapaciten".