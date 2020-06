En mercado Guamilito quedan esperando informe y limpieza

San Pedro Sula, Honduras.

Aún no se conocen las causas del incendio que acabó con el 45% del mercado Guamilito y dejó pérdidas de más de 70 millones de lempiras.

Un incendio de grandes proporciones arrasó la tarde del pasado miércoles toda el área de artesanías del mercado municipal construido hace más de 50 años.

El jueves, los bomberos inspeccionaron el recinto para conocer la causa y punto de origen del siniestro. En ese momento las autoridades de la Oficina Técnica de Prevención y Seguridad contra Incendios (Otpsci) establecieron que a más tardar ayer estaría listo el informe; sin embargo, se confirmó que aún no está listo.

Los vendedores afectados lamentaron que ni la remoción de escombros ni la limpieza hayan comenzado como prometieron las autoridades municipales en la reunión que se tuvo este jueves.

Ayer, por la mañana, vía teléfono, Jorge Turcios, jefe de la Otpsci del Cuerpo de Bomberos, dijo que el informe ya estaba listo, pero no había sido entregado al comandante Jorge Varela, por lo que no podía ser divulgada la causa del incendio.

“Ya tenemos una solicitud de la alcaldía que está requiriendo el informe”, indicó Turcios; sin embargo, al consultarle a Jorge Varela, comandante noroccidental de Bomberos, declaró que el informe no estaba listo porque una investigación de ese tipo requiere tiempo. Aseguró que el informe “no ha pasado por sus manos y no ha firmado nada”.

Los bomberos investigaron la causa del incendio. Vendedores piden que para poder trabajar les abran la parte del mercado que no se quemó.

Confirmó que el resultado de la investigación será dado a conocer a la alcaldía y serán las autoridades las que decidan darlo a conocer.

Añadió que el documento llevará recomendaciones con base en lo encontrado. Fueron 140 puestos de artesanías los que quedaron reducidos a cenizas; entretanto, los negocios de tortillas y venta de comida fueron menos afectados.

Improvisan reanudación

Ayer, algunos vendedores de tortillas y comida ya se habían instalado en las calles cercanas al mercado porque aseguran que está en situación económica crítica.

Los artesanos se reunieron y conformaron una comisión que junto con la directiva representarán a los 400 vendedores que perdieron sus negocios a causa del fuego.

Una de sus más grandes preocupaciones y urgencias es comenzar a trabajar nuevamente aunque sea en las calles y bajo carpas, con producto dado al crédito por sus proveedores. “Ya ha habido varias empresas que nos quieren apoyar, porque aparte de un capital semilla y las carpas, necesitamos los implementos de bioseguridad (mascarillas, guantes, anteojos y gel antibacterial) porque nuestros compañeros no tienen”, manifestó Gabriela Paz, vendedora afectada.

Los vendedores piden a las autoridades que les ayuden a obtener los salvoconductos y poder vender en las calles.

“Les pedimos a las empresas que nos donen para poder vender y comenzar de nuevo”, apuntó Paz. Las llamas acabaron con entre un 45 a un 50% del mercado que lo representa el área de artesanías. En el mercado Guamilito trabajan unos 600 vendedores, y unos 400 se quedaron sin sus locales. “Si ya tienen el dictamen deben actuar, necesitamos que nos retiren esos escombros y que comiencen a ayudarnos”, expresó la vendedora Yamileth Márquez.

El alcalde Armando Calidonio explicó que los fondos para la reconstrucción del mercado saldrían de los L1,600 millones autorizados por el Congreso Nacional para infraestructura.

“Dijeron que esto era para ya, que esta era una prioridad, pero eso no puede ser dentro de tres meses, nosotros necesitamos trabajar. Le pedimos al alcalde que abra la mitad del mercado que no se quemó para que nos deje trabajar, pero el no quiere por la pandemia”, expuso Walter Inestroza, afectado.