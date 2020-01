Hondureños que lleguen a México sin visa serán deportados

CORINTO, OMOA.

Pese a los rigurosos controles migratorios, cientos de hondureños lograron ingresar ayer en Guatemala en una nueva caravana migratoria en busca de mejores condiciones de vida en Estados Unidos, pese a las barreras impuestas por el presidente Donald Trump con colaboración de los Gobiernos centroamericanos.

No obstante, las autoridades hondureñas y guatemaltecas advirtieron que los inmigrantes que no porten sus documentos en regla serán inmediatamente deportados a Honduras, especialmente los menores de edad.

Unos 400 hombres, mujeres y niños, se aglomeraron en Corinto, en la frontera de Honduras con Guatemala.

109 mil hondureños hondureños fueron deportados en 2019, más que en 2018, cuando se expulsó a 75,000 compatriotas. Se estima que en esta última caravana más de 1,200 compatriotas emprendieron un nuevo éxodo. Se calcula que actualmente hay 27,000 en la frontera sur de México y EUA.

Un oficial les pidió pasar a la oficina de Migración para registrarse antes de cruzar la frontera.Sin embargo, los migrantes rompieron el cerco de policías y lograron entrar en Guatemala.

Otros compatriotas que llegaron después a Corinto desde San Pedro Sula en grupos más pequeños fueron retenidos por los agentes migratorios que les pidieron sus documentos de identificación.

Les dieron instrucciones

Wilmer Benítez (de 30 años) iba con su hijo de 10 años y con otros cuatro hombres que no pudieron cruzar. “Vamos a esperar que vengan los demás para cruzar en grupo”, recomendó Benítez a sus acompañantes.

“Buscamos refugio: en Honduras nos matan”, decía un afiche de la convocatoria a la “caravana migrante” que circuló por las redes sociales en las últimas semanas.

Las caravanas en Honduras comenzaron el 14 de octubre de 2018, con unas 2,000 personas que huían de la pobreza y violencia.

Antes de partir de la Gran Central Metropolitana, los migrantes recibieron instrucciones por WhatsApp: “No decir fuera JOH (presidente Juan Orlando Hernández)”, “ir en grupo sin separarse” y “no hablar mal del país”.

Un activista que pidió que se le identificara como el Güero dijo que se prohibía la consigna en que piden la salida del Presidente “para evitar la represión” policial. En el mismo mensaje les informaron que el 17 enero se sumarán salvadoreños y guatemaltecos para continuar el recorrido.

Bloqueo en México

Deportados 2020 Estados Unidos y México deportaron alrededor de 1,300 inmigrantes hondureños en los primeros diez días de enero de 2020, informó ayer la vicecanciller Nelly Jérez.“Algo importante que mencionar es que hasta el 10 de enero, 1,227 han sido retornados y deportados en prácticamente cifras iguales, más de 600 de Estados Unidos y más de 600 de México; eso significa que el número de retornados y deportados se va a continuar dando durante enero de este año”, afirmó la funcionaria.Comentó que 2019 fue un año atípico porque registró más de 109,185 compatriotas que fueron retornados y deportados, alrededor de 64,000 desde México y mas de 40,000 de Estados Unidos. Asimismo, lamentó que en ese año, al menos 336 hondureños fallecieron en su intento de culminar el llamado “sueño americano”.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo que los acuerdos regionales permiten la movilización de los migrantes; pero advirtió que serán “extremadamente exigentes” con la documentación de los menores de edad para comprobar que viajan con sus padres o tutores.

El nuevo mandatario reveló que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, le aseguró que México “utilizará todo lo que esté en sus manos” para evitar el paso de la caravana.

Paso restringido. Justamente, a raíz de los rigurosos controles migratorios que implementan los Gobiernos de México y Guatemala a instancias de Estados Unidos, la Cancillería hondureña advirtió ayer que los hondureños que viajen sin documentos (identidad, pasaporte y visa mexicana) serán detenidos y retornados inmediatamente al país.

Algunos avanzaban a pie y otros a jalón en furgones.

Nelly Jerez, vicecanciller de Asuntos Migratorios, explicó a LA PRENSA que los hondureños que porten su cédula podrán transitar por Guatemala sin ningún problema en vista que está vigente el acuerdo CA-4; pero advirtió que los que no tengan su pasaporte y visa mexicana vigente no podrán pasar por la frontera de aquel país.

“En el paso de Guatemala no tendrán problemas si ellos cuentan con su tarjeta de identidad.

También si cuentan con su documento legal, en este caso, la visa mexicana, no tendrán tampoco problema; pero si no cuentan con ese documento para cruzar de Guatemala a México, entonces no podrán tener acceso”, explicó la funcionaria.

Con mochilas en la espalda, cerca de mil personas, hombres y mujeres, algunos con niños en brazos y coches, iniciaron su extensa y peligrosa travesía con el objetivo de llegar a la frontera sur de Estados Unidos.

Dijo que Guatemala aún está en proceso de implementación del Acuerdo de Cooperación en Materia de Asilo suscrito con Estados Unidos el año pasado; pero desconoce si el nuevo Gobierno de Alejandro Giammattei le dará continuidad o aplicará una política migratoria diferente.

“En estos momentos Guatemala está en eso y recién hubo cambio de Gobierno y habrá que ver cuál será el plan de implementación de este acuerdo que ellos harán”, afirmó.

La Policía guatemalteca reforzó el punto fronterizo en Corinto, pero unos 400 inmigrantes rompieron el cerco y lograron pasar a Guatemala.

La subsecretaria de Relaciones Exteriores planteó que los hondureños que logren pasar a México y alcancen llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos solo tendrán dos opciones: ser detenidos y enviados a México o deportados directamente a Guatemala, adonde deberán esperar que se resuelvan sus peticiones de asilo.

Informó que a la fecha, las autoridades migratorias de EEUU remitieron a unos 51 hondureños a Guatemala como parte del Acuerdo de Cooperación en Materia de Asilo (ACA).