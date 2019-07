Servicio consular de Honduras apoyará a hondureños ante las redadas de Trump

Tegucigalpa, Honduras.



Ante las redadas migratorias anunciadas por el Gobierno de Estados Unidos, la vicecanciller Nelly Jerez informó que el servicio consular de Honduras en ese país está en servicio las 24 horas del día para atender a los hondureños que requieran servicios de protección o asesoría.



La funcionaria indicó que desde hace unos días los consulados y embajadas de Honduras en EEUU han estado concientizando a los hondureños sobre los medidas de prevención que deben tomar y las acciones de protección para garantizar la seguridad de sus hijos.



Jerez indicó que entre las recomendaciones que se les está dando a los connacionales es que mantengan la calma, no revelen su situación migratoria y que soliciten la orden judicial de arresto o revisión antes de abrir las puertas a las autoridades migratorias.





Asimismo, destacó la importancia de no brindar información falsa y de registrar como hondureños a los menores de edad nacidos en Estados Unidos.

Teléfonos de consulados en EEUU Atlanta, Georgia 770-615-8881

Chicago, Illinois 773-342-8281

Dallas, Texas, 972-985-3112

Houston, Texas 346-201-6711

Los Angeles, California 213-995-6426

McAllen, Texas 856-627-3122 / 214-3447-4441

Miami, Florida 305-269-3131

Nueva York, NY 212-714-0451

New Orleans, Luisiana 504-708-1281

Seattle, Washington 206-420-0947

Washington, DC 202-525-4001

Aseguró que además de los números de cada consulado, se habilitó un teléfono especial para cualquier emergencia durante los fines de semana.



Atención a los retornados



Asimismo, Jerez afirmó que el personal de los Centros de Atención al Migrante Retornado (CAMR) en La Lima y San Pedro Sula está preparado para recibir a los connacionales y brindarles los servicios necesarios que les garanticen un regreso digno a su tierra.



En los CAMR los hondureños deportados realizan el control biométrico, reciben alimentación y un kit de higiene personal; también se les brinda asistencia médica y psicológica y se les entrega un boleto para que puedan trasladarse a su lugar de origen.





Además, llenan una ficha socioeconómica para optar a los diferentes programas de reinserción social y de oportunidades que ofrece el Gobierno y si lo requieren se les brinda un albergue temporal.



Al 5 de julio de este año, los CAMR han recibido a 61,453 hondureños retornados, de los cuales 25,065 llegaron a Belén, 14,970 a Omoa y 21,418 al de La Lima.



Recomendaciones



- Acuda al consulado de Honduras más cercano para recibir asesoramiento legal y el contacto de abogados migratorios confiables.



- Si tiene hijos menores de edad que nacieron en los Estados Unidos acuda al consulado más cercano para registrarlo como hondureño.



- Recuerde que una orden administrativa del Servicio de Inmigración y Control de Adunas no significa una autorización para ingresar a su vivienda.



- Si las autoridades intentan ingresar a una vivienda sin orden de arresto o registro, usted puede negarle el consentimiento para el registro.



- Mantenga una copia de la documentación importante y el número telefónico de un contacto de confianza a mano en caso de emergencia.



- En caso de ser detenido, guarde silencio, no revele su situación migratoria, pida hablar con su consulado, no firme nada y tenga presente saber el número de PIN otorgado por las autoridades migratorias estadounidenses.