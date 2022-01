“Xiomara y Manuel Zelaya no me han incumplido el pacto”: Salvador Nasralla

El designado presidencial electo, Salvador Nasralla, manifestó este viernes que Xiomara Castro, presidenta electa, y Manuel Zelaya Rosales, coordinador general del partido Libertad y Refundación (Libre), no le incumplieron el pacto firmado previo a las elecciones del 28 de noviembre.

”Xiomara y Manuel Zelaya no me han incumplido el pacto. Ella tiene un cariño por el país y está en sintonía y eso me conmovió. Cuentan con mi apoyo, porque no es un capricho de imponer a una persona”, indicó el líder del Partido Salvador de Honduras (PSH).

“Caras vemos , corazones no sabemos y el país está controlado por la delincuencia organizada”, aseveró Nasralla, en declaraciones a Frente a Frente de Televicentro, luego de que 20 diputados del Partido Libre se revelaran ante la máxima autoridad partidaria para no apoyar la designación de Luis Redondo en la titularidad del Congreso Nacional.

Asimismo, dijo que está absolutamente seguro que la persona que puede hacer el cambio es Luis Redondo. “Esto de anoche para mí fue una sorpresa”, finalizó.