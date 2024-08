Xiomara Castro: “No voy a permitir que se use la extradición para chantajear”

“Aquellos que entregaron los bosques y mares con los ríos. Los que se postran a las fuerzas extranjeras para que vengan a implementar mecanismos que no son nuestros, imponer voluntades que no son las voluntades del pueblo”, añadió.

La decisión de denunciar el tratado de extradición ha sido cuestionado por diversos sectores, por lo que la presidenta afirmó que naciones como Estados Unidos deben respetar las decisiones de su gobierno.

“Esos que hoy me señalan, que se lamentan cuando llaman que no hay que pelearse con amigos, yo entiendo que tenemos amigos y relaciones económicas con países, pero esas relaciones deben ser de respeto y no de injerencia. El pueblo sabe todos los proyectos que hemos impulsado, demostrando que los fondos e ingresos están siendo canalizados en proyectos que estamos haciendo”, sostuvo.

Asimismo, abonó que “este gobierno iba a ser de transición, de dictadura a la democracia; pero estamos haciendo más de lo proyectado porque estamos levantando empresas muy importantes para el país”.

Finalmente contó que existe un plan en contra de su gobierno y que la embajadora de EE UU en el país, Laura Dogu, atacó al ministro de Defensa y Jefe de las Fuerzas Armadas, José Manuel Zelaya y Roosevelt Hernández, respectivamente.

“Se está fraguando un plan en contra de mi gobierno y es importante que se sepa. Ayer atacaron al jefe de las Fuerzas Armadas y al ministro de Defensa en nuestro país, miren lo delicado que eso significa, un ataque que no podemos permitir porque debilita a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Pone en precario el proceso electoral que se avecina, nosotros ya pasamos un golpe de Estado y ya vivimos lo que eso significa; violencia, persecución, violaciones a derechos humanos. Quiero prometerle al pueblo que no más golpes de Estado y no voy a permitir que se use el instrumento de la extradición para chantajear a las Fuerzas Armadas”, concluyó.