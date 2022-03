Wilfredo Cerrato, expresidente del Banco Central de Honduras (BCH), informó este lunes en Tegucigalpa, capital de Honduras, que se dejaron más de 10 mil millones de lempiras en caja y que hay superávit de mas de 11 mil millones de lempiras.

El exfuncionario desmintió los resultados del informe sobre las finanzas del Estado presentado el pasado jueves por la nueva ministra de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada.

“Al 24 de febrero había más de 11 mil millones en Tesorería General de la República. Rixi Moncada mintió al decir que no había dinero en caja única del Estado”, dijo Cerrato.

Según Cerrato, cuando Moncada informó dichas cifras, en realidad había ingresado más de 600 millones de lempiras.

Seguidamente, invitó a la población a visitar el portal de Secretaría de Finanzas (Sefin) y comprobar los detalles.

“No había necesidad de pedir más endeudamiento, mucho menos declarar una emergencia fiscal, eso genera mayor costo para el Estado y subida en el riesgo país porque genera nerviosismo en los mercados internacionales”.

De acuerdo con Cerrato, el haber dado un informe incorrecto y dar un mensaje de incertidumbre le costó al Estado 1,425 millones de lempiras más al año de intereses debido al aumento en el riesgo del país que significa tasas de interés más altas para los préstamos del Estado.

“Dijeron que necesitaban más dinero, cuando en realidad no lo necesitaba... y además dicen que no puede pagar. Me cuesta creer que los técnicos de Sefin no se de cuenta del error que cometió Rixi Moncada, cuando los dejen hablar van a dar la información correcta”, cocluyó.