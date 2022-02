Primer informe financiero revela que el Estado tiene un déficit de más de L64,000 millones

“El déficit de este presupuesto ronda el 35% de la deuda histórica y flotante de la Enee, necesitamos endeudarnos en 64,000 millones de lempiras para poder cubrirlo, de los 179,000 millones de lempiras requeridos para la administración centralizada. El Estado proyecta recaudar 127,000 millones de lempiras, de los cuales el 50% es para el pago de la deuda, incluidos los 12,000 millones de lempiras para la deuda flotante que nos dejaron, no de la Enee”, apuntó la funcionaria durante su intervención.

Subrayó que el déficit de las finanzas públicas obliga a la Secretaría a acudir a la banca para que financie préstamos de hasta 64,000 millones de lempiras. “Señores ministros de Salud y Educación, por más que me envíen mensajes y me llamen, no tengo dinero de donde pagar a los empleados, no hay para cancelar planillas”, precisó.

“Hoy el Banco Central de Honduras y gracias al decreto financiero que aprobó recientemente el Congreso Nacional, se fijaron fondos por casi 19,000 millones de lempiras para inyectar a la caja de Finanzas, pero no es para derrocharlos, sino más bien para comenzar a cubrir de forma ordenada las obligaciones”, dijo.

La ministra reprochó también que en el presupuesto aparezcan más de 2,300 millones de lempiras por concepto de transferencias a Ongs y entes sin beneficiario.

Continuó destacando que en cuanto a fideicomisos, 40,000 millones de lempiras se ejecutaron a través del programa Vida Mejor entre 2014 y 2021, siendo 6,000 millones más de lo presupuestado.